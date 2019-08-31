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Постер фильма Ты умрешь в 20 лет
7.1
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7.1

Ты умрешь в 20 лет

, 2019
You Will Die at 20
Италия / драма / 18+
Постер фильма Ты умрешь в 20 лет
7.1

В ролях

Mustafa Shehata
Muzamil
Islam Mubarak
Sakina
Mahmoud Maysara Elsaraj
Sulaiman
Bonna Khalid
Naima
Talal Afifi
Alnoor
Amal Mustafa
Set Alnesea
Nahid Hassan
Ehsan
Rabeha Mahmoud
Aunt Nafisa
Abdulrahman Alshibly
Eissa Fagiri
Moatasem Rashed
Muzamil kid
Режиссер Амьяд Абу Алала
Сценарист Амьяд Абу Алала, Yousef Ibrahim, Hammour Ziada
Композитор Амин Бухафа
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 12 ноября 2021
Премьера в мире 31 августа 2019
Дата выхода
12 февраля 2020 Франция
Бюджет 10 EGP
Сборы в мире $3 431
Производство Andolfi, Transit Films, DUOfilm
Другие названия
You Will Die at Twenty, You Will Die at 20, 20 Yaşında Öleceksin, Húszévesen meghalsz, Mit 20 wirst du sterben, Satamoto Fel Eshreen, Tu mirsi dvidesimties, Tu mourras à 20 ans, Umrzesz w wieku 20 lat, Umrzesz, mając 20 lat, Você morrerá aos 20, Είκοσι χρονών πεθαίνεις, Ти помреш у двадцять, Ты умрешь в 20, Ще умреш на 20, Satamūt fīl-ʿishrīn, Ты умрёшь в 20

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 15 голосов
7 IMDb

Отзывы о фильме

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