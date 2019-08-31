You Will Die at Twenty, You Will Die at 20, 20 Yaşında Öleceksin, Húszévesen meghalsz, Mit 20 wirst du sterben, Satamoto Fel Eshreen, Tu mirsi dvidesimties, Tu mourras à 20 ans, Umrzesz w wieku 20 lat, Umrzesz, mając 20 lat, Você morrerá aos 20, Είκοσι χρονών πεθαίνεις, Ти помреш у двадцять, Ты умрешь в 20, Ще умреш на 20, Satamūt fīl-ʿishrīn, Ты умрёшь в 20
Рейтинг фильма
7.1
Оцените15 голосов
7IMDb
Цитаты
SulaimanТы просишь прощения за свои грехи, хотя никогда не грешил. Попробуй согрешить.
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате