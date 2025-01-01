[Конору]

Видишь эту гитару? Раньше я хорошо на ней играл. Раньше я катался с горячими девчонками. Я мог пробежать 200 метров быстрее всех в школе. Ты самый младший. Тебе идти по тропе, которую я прокладывал в джунглях нашей сумасшедшей семьи. Я был с ними один шесть лет. Думаешь, они сейчас безумные? Подумай, какими они были в свои поздние двадцать. Два католика в съемной квартире с орущим ребёнком, которые недавно поженились только ради секса. Они даже не любили друг друга. Я был посреди всего этого, один! А потом появился ты, слава богу! И ты пошёл по пути, который я для нас расчистил. Нетронутый. Ты просто пошёл по моей струе. А люди смеются надо мной, Конор. Лентяй, отчисленник колледжа. И восхваляют тебя, что нормально! Но когда-то я был чертовым реактивным двигателем!