RaphinaТы никогда не можешь делать что-то наполовину. Понимаешь?
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Brendan[Конору]Видишь эту гитару? Раньше я хорошо на ней играл. Раньше я катался с горячими девчонками. Я мог пробежать 200 метров быстрее всех в школе. Ты самый младший. Тебе идти по тропе, которую я прокладывал в джунглях нашей сумасшедшей семьи. Я был с ними один шесть лет. Думаешь, они сейчас безумные? Подумай, какими они были в свои поздние двадцать. Два католика в съемной квартире с орущим ребёнком, которые недавно поженились только ради секса. Они даже не любили друг друга. Я был посреди всего этого, один! А потом появился ты, слава богу! И ты пошёл по пути, который я для нас расчистил. Нетронутый. Ты просто пошёл по моей струе. А люди смеются надо мной, Конор. Лентяй, отчисленник колледжа. И восхваляют тебя, что нормально! Но когда-то я был чертовым реактивным двигателем!
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BrendanРок-н-ролл — это риск. Риск быть посмеянным.
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Conor[Барри]У тебя есть сила только остановить что-то, но не создать.
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Conor[Барри]Может, ты живёшь в моём мире. Я — не в твоём. Ты — просто материал для моих песен.
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DarrenЧто вообще значит "счастливо-грустно"? Как можно быть и тем, и другим одновременно? Это же нелепо.
ConorЭто значит, что я застрял в этой дыры, полной идиотов, извращенцев и хулиганов, и мне с этим жить, понял? Такова жизнь. Я постараюсь принять это и жить дальше, и создавать искусство.
BrendanПоверь мне. Ни одна женщина не сможет по-настоящему любить мужика, который слушает Фила Коллинза.
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BrendanПосмотри на неё. Каждый вечер она мчится домой, чтобы поймать последние лучи солнца, покурить и почитать газеты. Всегда говорит, что хочет поехать в отпуск в Испанию, но он её туда никогда не берёт. Вот и всё, что ей остаётся. Потом высокий дуб заслоняет солнце, и она заходит в дом. Часто думаю, о чём она там думает.
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BrendanЭто жизнь, Коннор. Живи так, будто украл её.
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ConorЯ думаю, она — просто невероятный человек. Никогда не видел никого похожего. Как она говорит и смотрит. Она носит эти солнцезащитные очки, а когда снимает их, её глаза... словно облака рассеялись, чтобы пропустить луну.
Poster[на экране] Формируется футуристическая группа. Ищем басиста, барабанщика и клавишника. Свои инструменты не обязательны, у нас есть свои. Влияния: Depeche Mode, Duran Duran и многие другие! Контакты менеджмента: 361, сад Терезы. Телефона нет. Просто заходите.