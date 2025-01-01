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Киноафиша Фильмы Рок-н-рольщики Цитаты из фильма Рок-н-рольщики

Цитаты из фильма Рок-н-рольщики

Raphina Твоя проблема в том, что тебе не нравится быть грустным, но в этом и есть любовь, Космо: счастливая грусть.
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Conor Знаешь, когда ты не знаешь человека, он кажется интереснее. Он может быть кем угодно, каким хочешь.
Eamon Да?
Conor Но когда знаешь — у него есть пределы.
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Raphina Ты никогда не можешь делать что-то наполовину. Понимаешь?
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Brendan [Конору] Видишь эту гитару? Раньше я хорошо на ней играл. Раньше я катался с горячими девчонками. Я мог пробежать 200 метров быстрее всех в школе. Ты самый младший. Тебе идти по тропе, которую я прокладывал в джунглях нашей сумасшедшей семьи. Я был с ними один шесть лет. Думаешь, они сейчас безумные? Подумай, какими они были в свои поздние двадцать. Два католика в съемной квартире с орущим ребёнком, которые недавно поженились только ради секса. Они даже не любили друг друга. Я был посреди всего этого, один! А потом появился ты, слава богу! И ты пошёл по пути, который я для нас расчистил. Нетронутый. Ты просто пошёл по моей струе. А люди смеются надо мной, Конор. Лентяй, отчисленник колледжа. И восхваляют тебя, что нормально! Но когда-то я был чертовым реактивным двигателем!
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Brendan Рок-н-ролл — это риск. Риск быть посмеянным.
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Conor [Барри] У тебя есть сила только остановить что-то, но не создать.
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Conor [Барри] Может, ты живёшь в моём мире. Я — не в твоём. Ты — просто материал для моих песен.
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Darren Что вообще значит "счастливо-грустно"? Как можно быть и тем, и другим одновременно? Это же нелепо.
Conor Это значит, что я застрял в этой дыры, полной идиотов, извращенцев и хулиганов, и мне с этим жить, понял? Такова жизнь. Я постараюсь принять это и жить дальше, и создавать искусство.
Eamon И как это повлияет на нашу музыку?
Conor Положительно.
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Brendan Панк-группы умели играть? Играть не обязательно. Ты кто, Стилли Ден? Надо научиться не играть, Конор. Вот в чём фишка. Вот что такое рок-н-ролл. И ЭТО... требует практики.
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Eamon У меня для вас отличная шутка. Вагина. Поняли?
Garry Нет.
Eamon Вот именно.
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Conor Как насчёт "La Vie"?
Darren Что это значит?
Conor По-французски — "Жизнь".
Garry А как по-французски "Это не будет названием группы"?
Conor "Ce n'est pas le nom du groupe."
Garry Вот, держи.
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Brendan Откуда ты вообще знаешь, что он её парень?
Conor Похоже было. Приехал на тачке, музыку на всю. Парень нормальный.
Brendan Что он слушал?
Conor Genesis.
Brendan Он не будет проблемой.
Conor Правда?
Brendan Поверь мне. Ни одна женщина не сможет по-настоящему любить мужика, который слушает Фила Коллинза.
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Brendan Посмотри на неё. Каждый вечер она мчится домой, чтобы поймать последние лучи солнца, покурить и почитать газеты. Всегда говорит, что хочет поехать в отпуск в Испанию, но он её туда никогда не берёт. Вот и всё, что ей остаётся. Потом высокий дуб заслоняет солнце, и она заходит в дом. Часто думаю, о чём она там думает.
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Brendan Это жизнь, Коннор. Живи так, будто украл её.
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Conor Я думаю, она — просто невероятный человек. Никогда не видел никого похожего. Как она говорит и смотрит. Она носит эти солнцезащитные очки, а когда снимает их, её глаза... словно облака рассеялись, чтобы пропустить луну.
Brendan Фуух...
Conor Иногда, глядя на неё, просто хочется заплакать.
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Raphina [Брендану] Тебе стоит к нам заглянуть. Ты кажешься чокнутым ублюдком.
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[Конор и Эймон надевают костюмы для музыкального клипа]
Eamon Это костюм шоу-бэнда моего папы.
Garry Так это гей-группа? Ладно.
Conor Говорит тот, кто хочет выглядеть как Village People.
Garry Что в Village People такого гейского?
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Eamon Мы могли бы репетировать здесь, потому что мой батя в Святом Иоанне Божьем.
Darren Это паб?
Eamon Нет, Даррен. Это место, куда алкоголики идут, чтобы завязать с выпивкой и перестать долбить своих жен и детей.
Darren Понятно.
Eamon И соседей.
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Robert Ты знаешь, какой у братьев-Кристиан их девиз? "Viriliter age." Знаешь, что это значит?
Brendan «Давайте насиловать наших учеников?»
Robert Нет, Брендан, не так. Это значит «веди себя по-мужски.»
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Conor Поможешь мне написать песню?
Eamon Всегда.
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Eamon Так что значит ты "радостно-грустный"?
Darren Да, как нам это продавать?
Conor Это значит, что мы больше не попса.
Eamon Мы были попсой? Слушай, я рад быть кем угодно. Я просто хочу играть музыку.
Conor Нормально. Будь собой, Имон.
Eamon Ну, я не знаю, кто я. Может, я тоже радостно-грустный. Не знаю.
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Brendan Думай масштабно, Конор. Это всего лишь средство для достижения цели. И она выглядит потрясно. Она должна быть во всех клипах.
Conor Да?
Brendan Да, без сомнений. Она — мирового уровня. Без неё вы просто кучка гейски выглядящих пацанов в переулке.
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Eamon Или Duran Duran. Как тебе они?
Conor Пока непонятно, куда они двинутся. Весёлые ребята, и Джон Тейлор — один из лучших басистов в Британии сейчас, придаёт им фанк-нотки.
Eamon Джон Тейлор.
Conor Да, Джон! Конечно!
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Brendan Ты же хочешь заняться настоящим сексом, да?
Conor Да. Что, что?
Brendan Девушка. Всё же ради девушки, да?
Conor Да, ради девушки, да.
Brendan И ты собираешься использовать чужое искусство, чтобы её подцепить? Ты шутишь?
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Brother Baxter Спускайся в туалет и смывай макияж прямо сейчас.
Conor Почему?
Brother Baxter Потому что я сказал.
Conor Но я в группе. В школьной группе, и мне кажется, важно как мы выглядим.
Brother Baxter Ты мужчина. Мужчины не красятся.
Conor Но почему? В восемнадцатом веке люди красились. Значит, такие, как Моцарт, тоже красились, и он был мужчиной.
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Raphina Боже мой, а что у вас на себе?
Conor Да, мы как раз это обсуждаем, может, поможешь?
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Conor В любом случае, как там группа?
Eamon С группой всё будет нормально. Просто поезжай в Лондон, заключи контракт, а потом вернись и вытащи нас из этого г**нa.
Conor На самом деле, неплохая идея.
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Conor Итак, это наша последняя песня. Называется «Коричневые туфли». Она для каждого брата-христианина и для каждого задира, которого ты когда-либо знал.
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Evan Как бы ты сам себя охарактеризовал?
Conor Я футурист.
Evan Эпично. Тогда увидимся в будущем.
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Conor Хочешь написать новую песню?
Eamon Да, хочу.
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Poster [на экране] Формируется футуристическая группа. Ищем басиста, барабанщика и клавишника. Свои инструменты не обязательны, у нас есть свои. Влияния: Depeche Mode, Duran Duran и многие другие! Контакты менеджмента: 361, сад Терезы. Телефона нет. Просто заходите.
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