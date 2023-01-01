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О персоне
Фильмография
Жандос Айбасов
Zhandos Aibassov
Киноафиша
Персоны
Жандос Айбасов
Жандос Айбасов
Zhandos Aibassov
Дата рождения
30 июня 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Рак
Популярные фильмы
Районы
(2016)
6.7
Тараз
(2016)
6.3
Жаным, ты не поверишь!
(2019)
6.2
Фильмография Жандос Айбасов
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Семейный
Спорт
Год
Все
2023
2022
2020
2019
2016
Все
7
Фильмы
7
Актер
6
Сценарист
1
Сенбе
Senbe
комедия, семейный
2023, Казахстан
Вперед!
Алға
драма, спорт, криминал
2022, Казахстан
Большая Маленькая Жизнь
драма
2020, Казахстан
Alga/На старте
Alga/Na starte
криминал, драма
2020, Казахстан
6.2
Жаным, ты не поверишь!
комедия
2019, Казахстан
Смотрите на
6.7
Районы
Rayony
драма, криминал
2016, Казахстан
Смотрите за 1
6.3
Тараз
боевик, драма, криминал
2016, Казахстан
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