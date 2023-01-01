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Жандос Айбасов
Жандос Айбасов Zhandos Aibassov
Киноафиша Персоны Жандос Айбасов

Жандос Айбасов

Zhandos Aibassov

Дата рождения
30 июня 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Рак

Популярные фильмы

Районы
Районы (2016)
6.7
Тараз
Тараз (2016)
6.3
Жаным, ты не поверишь!
Жаным, ты не поверишь! (2019)
6.2

Фильмография Жандос Айбасов

Жанр
Год
Все 7 Фильмы 7 Актер 6 Сценарист 1
Сенбе
Сенбе Senbe
комедия, семейный 2023, Казахстан
Вперед!
Вперед! Алға
драма, спорт, криминал 2022, Казахстан
Большая Маленькая Жизнь
Большая Маленькая Жизнь
драма 2020, Казахстан
Alga/На старте
Alga/На старте Alga/Na starte
криминал, драма 2020, Казахстан
Жаным, ты не поверишь! 6.2
Жаным, ты не поверишь!
комедия 2019, Казахстан
Районы 6.7
Районы Rayony
драма, криминал 2016, Казахстан
Смотрите за 1
Тараз 6.3
Тараз
боевик, драма, криминал 2016, Казахстан
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