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Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес
Киноафиша Фильмы Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес, 1981: актеры и роли
Алиса в Стране чудес 1981 / СССР
7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Алиса в Стране чудес, 1981: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Ефрем Пружанский
В ролях
Марина Неелова Марина Неелова Вячеслав Невинный Вячеслав Невинный Vyacheslav Nevinny Георгий Кишко Евгений Паперный Evgeniy Papernyy Ростислав Плятт Ростислав Плятт Rostislav Plyatt Рина Зеленая Рина Зеленая Александр Ширвиндт Александр Ширвиндт Aleksandr Shirvindt Татьяна Васильева Татьяна Васильева
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