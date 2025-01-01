RyanЯ уже прошёл твой тест. Посмотри на мою х#ёвую ногу!
John KramerЭто был не твой тест, Райан. И в этом не было бы нужды, если бы ты просто играл по правилам. Ты не любишь правила, да?
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John Kramer[По громкой связи]Я уверен, вы все задаётесь вопросом, зачем вы здесь. Вы, без сомнения, отрицаете свою вину за обстоятельства, в которых оказались. Спасение возможно. Жертва кровью освободит вас. Я хочу сыграть в игру...
John Kramer[по громкой связи]Я уверен, вы все задаётесь вопросом, зачем вы здесь. Вы, без сомнения, отрицаете свою вину за обстоятельства, в которых оказались. Спасение возможно. Если очистите себя от привычных лживых оправданий, что привели вас сюда. Ложь, которую вы говорили себе. Ложь, что жестоко ранила других. Признайтесь — истина освободит вас. Но любая попытка нарушить мои правила убьёт вас. Я хочу сыграть в игру. Сначала — кровавая жертва, хоть капля, даст вам зелёный свет, чтобы выбраться из этой комнаты живыми. Если вы сумеете освободиться от своих демонов, начнёте снимать цепи, что те демоны на вас навесили. Сделайте простую жертву кровью, как я требую, или столкнётесь с тяжёлыми последствиями. Выбор за вами.
Logan Nelson[детективу Холлорану]У тебя есть выбор. Кричать или не кричать.
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John Kramer[через магнитофон]Привет, Митч. Ты решил продать мальчику мотоцикл. Но не рассказал всю историю, правда? Шестьсот баксов за байк, который ты объявил в отличном состоянии, хотя знал, что тормоза неисправны. Ты взял его деньги и послал его на тот свет. Он был моим племянником, и он никому не сделал зла. Устройство, которое ты видишь здесь, питается от уникального источника энергии. Это тот же двигатель, что стоял на мотоцикле, который ты продал моему племяннику. Но уверяю тебя — рычаг тормоза работает безупречно. Избегай опасностей вокруг. Нажми на тормоз мотоцикла — и мотор остановится. Жить или умереть, Митч — выбор за тобой.
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Detective Halloran[после того, как Эдгара застрелили полицейские]Кто из вас, п#д#р, стрелял ему в грудь?
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RyanЯ хочу жить.
John KramerИ я тоже, Райан. Все этого хотим. Но так бывает.