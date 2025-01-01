[по громкой связи]

Я уверен, вы все задаётесь вопросом, зачем вы здесь. Вы, без сомнения, отрицаете свою вину за обстоятельства, в которых оказались. Спасение возможно. Если очистите себя от привычных лживых оправданий, что привели вас сюда. Ложь, которую вы говорили себе. Ложь, что жестоко ранила других. Признайтесь — истина освободит вас. Но любая попытка нарушить мои правила убьёт вас. Я хочу сыграть в игру. Сначала — кровавая жертва, хоть капля, даст вам зелёный свет, чтобы выбраться из этой комнаты живыми. Если вы сумеете освободиться от своих демонов, начнёте снимать цепи, что те демоны на вас навесили. Сделайте простую жертву кровью, как я требую, или столкнётесь с тяжёлыми последствиями. Выбор за вами.