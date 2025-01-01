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Киноафиша Фильмы Пила 8 Цитаты из фильма Пила 8

Цитаты из фильма Пила 8

John Kramer Правда освободит тебя.
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John Kramer Игра проста. Лучшие игры именно такие. Хочешь пощады? Играй по правилам.
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Logan Nelson Я говорю за мёртвых.
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Ryan Нет, это вовсе не пугает.
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Anna Ты знаешь, что будет, если мы не будем играть по правилам.
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John Kramer Это последний тест.
Ryan Я уже прошёл твой тест. Посмотри на мою х#ёвую ногу!
John Kramer Это был не твой тест, Райан. И в этом не было бы нужды, если бы ты просто играл по правилам. Ты не любишь правила, да?
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John Kramer [По громкой связи] Я уверен, вы все задаётесь вопросом, зачем вы здесь. Вы, без сомнения, отрицаете свою вину за обстоятельства, в которых оказались. Спасение возможно. Жертва кровью освободит вас. Я хочу сыграть в игру...
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Anna Игры можно выиграть.
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John Kramer Тебе всего лишь нужно признаться.
Ryan Признаюсь — это полная хр###!
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Eleanor Bonneville Это Пила.
Logan Nelson Пила мёртв.
Eleanor Bonneville Он?
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John Kramer [по громкой связи] Я уверен, вы все задаётесь вопросом, зачем вы здесь. Вы, без сомнения, отрицаете свою вину за обстоятельства, в которых оказались. Спасение возможно. Если очистите себя от привычных лживых оправданий, что привели вас сюда. Ложь, которую вы говорили себе. Ложь, что жестоко ранила других. Признайтесь — истина освободит вас. Но любая попытка нарушить мои правила убьёт вас. Я хочу сыграть в игру. Сначала — кровавая жертва, хоть капля, даст вам зелёный свет, чтобы выбраться из этой комнаты живыми. Если вы сумеете освободиться от своих демонов, начнёте снимать цепи, что те демоны на вас навесили. Сделайте простую жертву кровью, как я требую, или столкнётесь с тяжёлыми последствиями. Выбор за вами.
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Logan Nelson Десять лет назад началась игра.
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Detective Halloran Как ты жив? Как ты всё ещё жив?
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John Kramer Вот твой ключ к свободе.
[Вкладывает патрон в дробовик]
John Kramer Всё зависит от тебя. Игра проста. Лучшие игры всегда такие. У тебя есть дробовик и один патрон. Как я и сказал, всё в твоих руках.
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John Kramer Неправильный выбор может стоить вам жизни.
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John Kramer У каждого из нас есть свой палец на весах. Во благо или во зло.
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Logan Nelson Теперь я говорю за жизни, разрушенные такими, как вы... убийцами, насильниками. Их жертвы оказались на моём столе. Из-за вас!
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Ryan Что происходит?
John Kramer Ты собираешься сыграть в игру.
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Logan Nelson [детективу Холлорану] У тебя есть выбор. Кричать или не кричать.
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John Kramer [через магнитофон] Привет, Митч. Ты решил продать мальчику мотоцикл. Но не рассказал всю историю, правда? Шестьсот баксов за байк, который ты объявил в отличном состоянии, хотя знал, что тормоза неисправны. Ты взял его деньги и послал его на тот свет. Он был моим племянником, и он никому не сделал зла. Устройство, которое ты видишь здесь, питается от уникального источника энергии. Это тот же двигатель, что стоял на мотоцикле, который ты продал моему племяннику. Но уверяю тебя — рычаг тормоза работает безупречно. Избегай опасностей вокруг. Нажми на тормоз мотоцикла — и мотор остановится. Жить или умереть, Митч — выбор за тобой.
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Detective Halloran [после того, как Эдгара застрелили полицейские] Кто из вас, п#д#р, стрелял ему в грудь?
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Ryan Я хочу жить.
John Kramer И я тоже, Райан. Все этого хотим. Но так бывает.
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Логан Нельсон [о Конструкторе] Что? Он вернулся из мертвых?
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Анна [Раю] Если мы умрём — умрёшь и ты!
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John Kramer Игры начались снова, и они не остановятся, пока грехи против невинных не будут искуплены. Я позабочусь о следующих четырёх, ты займёшься остальными.
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John Kramer Правда освободит тебя. Но любая попытка нарушить мои правила убьёт тебя. Я хочу сыграть в игру.
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John Kramer Мы никогда не можем действовать из злобы или мести. Ты меня этому научил.
Logan Nelson Но тогда не будет справедливости.
John Kramer Будет. Потому что мы заговорим за мёртвых.
Logan Nelson Вместе мы создали наследие.
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Detective Halloran Джон Крамер мёртв уже десять лет. Хватит этой чепухи про Джона Крамера.
Detective Keith Hunt [Обнаружив тело Эдгара в гробу Крамера] Эм, тебе стоит это пересмотреть.
Detective Halloran Почему? Что происходит?
Detective Keith Hunt Скажем так, охоту на Эдгара Мансена можно прекращать.
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Ryan [Митчу и Анне] Вы, ребята, никак не помогаете!
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