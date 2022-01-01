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После того как найденный белкой Злюком магазин с орехами разорился, для всех грызунов, обитающих в близлежащем парке, настала сладкая жизнь, они в буквальном смысле купаются в еде. К мнению его серьёзной и организованной подруги Энди мало кто прислушивается, и животные начинают забывать каково это — добывать себе пропитание Но случается новая беда, и на сей раз она значительно масштабнее, чем сгоревший дуб в первой части. Магазин взрывается, а в это же время мэр города решает построить на…