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ROHD: Трубадур
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ROHD: Трубадур, 2017

2017 / Великобритания
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О фильме

Истории страсти и ненависти, любви и мести, несчастий и убийств, политических интриг и семейных тайн — все это переплетено в сюжете «Трубадура» Джузеппе Верди, истинного мастера воплощения в музыке сильной и глубокой человеческой драмы. Премьера истории любви, жестокости и трагедии, воссозданной режиссером Давидом Бёшом в поэтических и живописных декорациях состоялась в сезоне 2015/16. В этой чрезвычайно эмоциональной по своему накалу опере, кажется, все охвачено огнем — это и любовный сердечный жар, и сжигающая дотла душу ревность, и бешеная схватка солдат и цыган, и невыносимая материнская боль от осознания страшной тайны, и смертельный поединок двух соперников за сердце одной красавицы. Знаменитый «Хор цыган», сопровождающийся ударами молота по наковальне, — лишь одна из ярчайших мелодий неповторимо прекрасной музыки Джузеппе Верди. Ведь именно эти мелодии — страстные дуэты, пламенные соло, захватывающие хоровые партии — наряду с нежнейшей возвышенной лирикой послужили причиной огромной популярности «Трубадура», одной из величайших опер эпохи романтизма. Партию Азучены исполнит Анита Рачвелишвили, меццо-сопрано из Грузии , партию Леоноры — Лианна Арутюнян (сопрано),а партию Манрико — Грегори Кунде (тенор). Заявленное ранее выступление Дмитрия Хворостовского в роли графа ди Луны не состоится. О замене будет объявлено дополнительно.

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Продолжительность 2 часа 45 минут
Год выпуска 2017
Возраст 12+
Режиссер
Давид Бёш
В ролях
Ричард Фарнс
Лианна Арутюнян
Грегори Кунде
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма ROHD: Трубадур 1 постер
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