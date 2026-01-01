Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Цымбалюк
Alexander Tsymbalyuk
Александр Цымбалюк
Александр Цымбалюк
Alexander Tsymbalyuk
Популярные фильмы
8.0
Зигфрид
(2012)
7.8
Турандот
(2016)
6.9
MET Opera: Дон Жуан
(2023)
Фильмография Александр Цымбалюк
Жанр
Все
Опера
Год
Все
2023
2017
2016
2014
2012
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
6.9
MET Opera: Дон Жуан
MET Opera: Don Giovanni
опера
2023, США
ROHD: Трубадур
Il Trovatore
опера
2017, Великобритания
7.8
Турандот
Turandot
опера
2016, США
Дон Жуан
Mozart: Don Giovanni
опера
2014, Великобритания
8
Зигфрид
Siegfried
опера
2012, Италия
