Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Александр Цымбалюк Alexander Tsymbalyuk
Киноафиша Персоны Александр Цымбалюк

Александр Цымбалюк

Alexander Tsymbalyuk

Популярные фильмы

Зигфрид 8.0
Зигфрид (2012)
Турандот 7.8
Турандот (2016)
MET Opera: Дон Жуан 6.9
MET Opera: Дон Жуан (2023)

Фильмография Александр Цымбалюк

Жанр
Год
MET Opera: Дон Жуан 6.9
MET Opera: Дон Жуан MET Opera: Don Giovanni
опера 2023, США
ROHD: Трубадур
ROHD: Трубадур Il Trovatore
опера 2017, Великобритания
Турандот 7.8
Турандот Turandot
опера 2016, США
Дон Жуан
Дон Жуан Mozart: Don Giovanni
опера 2014, Великобритания
Зигфрид 8
Зигфрид Siegfried
опера 2012, Италия
На Apple TV стартовал 2 сезон «Монарх: Наследие монстров» — публикуем точный график выхода серий, чтобы вы ничего не пропустили
«Многие уже ждут момента, когда Веру сольют из сериала»: что произошло в 13–16 сериях «Первого отдела»
Пока ждёте финал «Первого отдела», включите этот криминальный хит с Итаном Хоуком — сериал можно проглотить целиком за 1 вечер
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)
«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден
«Не сомневаюсь в провале»: 2-й сезон «Трассы» заранее разочаровал фанатов — создатели резко меняют правила игры
Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше