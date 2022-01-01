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TheatreHD: Амадей
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Amadeus

TheatreHD: Амадей, 2016

2016 / Великобритания
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О фильме

Вена, столица мировой музыки. Придворный композитор Антонио Сальери знакомится с Вольфгангом Амадеем Моцартом, юным гением, приехавшим покорять Вену. Сальери заворожен композиторским талантом и звездными замашками Моцарта — и в его руках сосредоточена власть, которая может либо возвысить молодого композитора, либо полностью его уничтожить. Знаменитая пьеса Питера Шеффера, завоевавшая множество наград Лоуренса Оливье и «Тони», впервые была представлена в Национальном театре в 1979 году, а позже легла в основу фильма режиссера Милоша Формана. В новой постановке режиссера Майкла Лонгхерста звучит живая оркестровая музыка, а роль Сальери берет на себя актер Лусиан Мсамати.

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Продолжительность 3 часа 30 минут
Год выпуска 2016
Возраст 16+
Режиссер
Майкл Лонгхёрст
В ролях
Лусиан Мсамати
Лусиан Мсамати
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Амадей 1 постер
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