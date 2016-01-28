Игра в шашки, 2015

Жанр: драма В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 6.5 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3 Продолжительность 1 час 27 минут Год выпуска 2015 Премьера в мире 28 января 2016 Возраст 16+ Режиссер Патриция Сикейра В ролях Фатима Бело Рита Бланко Мария Жуан Луиш Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат