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Игра в шашки Игра в шашки
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Jogo de Damas

Игра в шашки, 2015

2015 / Португалия
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 28 января 2016
Возраст 16+
Режиссер
Патриция Сикейра
В ролях
Фатима Бело
Рита Бланко
Мария Жуан Луиш
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Игра в шашки 1 постер
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Второй Фестиваль кино Португалии в Санкт-Петербурге С 14 по 18 декабря в киноцентре «Великан Парк» состоится 2-й Фестиваль кино Португалии, организованный Киноклубом «Синемафия». На все показы вход – бесплатный. Первый
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7 декабря 2016 18:22
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