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Сну
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Snu

Сну, 2019

2019 / Португалия
6.5 Оцените
12 голосов
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О фильме

Франсишку Са Карнейру знакомится со Сну Абекассиш 6 января 1976 года. Он — подающий надежды политик, убежденный католик, муж и отец пятерых детей. Она — датчанка, жена Вашку Абекассиша и мать его троих детей, но помимо этого еще и основательница издательства «Дон Кихот», публикующего книги авторов, которые осмелились бросить вызов цензуре Нового государства. Франсишку и Сну без памяти влюбляются друг в друга и решаются нести ответственность за свои чувства вне зависимости от последствий, стойко выдерживая критику и преодолевая многочисленные препятствия как в частной, так и в общественной жизни. Для возрождающейся на руинах фашизма Португалии эта история всепоглощающей любви, во многом опередившей свое время, станет примером нерушимой преданности — наперекор судьбе и вопреки смерти. Патриция Секейра пришла в кино с телевидения, где долгое время работала продюсером и сценаристом, завоевав множество телевизионных наград. Ее первая художественная кинолента «Шашки» мгновенно получила широкое международное признание. «Сну» — второй полнометражный фильм Патрисии.

6.5 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в мире 6 марта 2019
Возраст 16+
Режиссер
Патриция Сикейра
В ролях
Инеш Кастель-Бранко
Педро Альмендра
Иниш Росадо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сну 2 постера
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