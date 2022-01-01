Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Игра в шашки Игра в шашки
Киноафиша Фильмы Игра в шашки Кадры из фильма «Игра в шашки»
Jogo de Damas Игра в шашки 2015 / Португалия
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Кадры из фильма «Игра в шашки»

Вся информация о фильме
Игра в шашки (2015) - фото 1 Игра в шашки (2015) - фото 2 Игра в шашки (2015) - фото 3
Игра в шашки (2015) - фото 4 Игра в шашки (2015) - фото 5 Игра в шашки (2015) - фото 6
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Дитя погоды
Дитя погоды
2019, Япония, аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
Ирония судьбы в Голливуде
Ирония судьбы в Голливуде
2022, США, комедия
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Календарь ма(й)я
Календарь ма(й)я
2022, Россия, детский, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Начать сначала
Начать сначала
2022, Россия, спорт, комедия, драма
Преступления будущего
Преступления будущего
2022, США, фантастика, драма
Барбоскины Team
Барбоскины Team
2022, Россия, анимация, комедия
Related video
Никогда не берите в долг у этих 3 знаков Зодиака: горько пожалеете
Никогда не предадут: 3 самых верных знака Зодиака
Проживут вместе всю жизнь: эти 4 пары зодиака – самые крепкие
Фанаткам раскрыли глаза на Прилучного: ранил мать своих детей одной фразой
Президент США мог сняться в советском хите: не позволил Гайдай
Подкупили жюри? «Честные» фото участниц конкурса «Мисс Вселенная» вызвали оторопь
Вот какой актер играл у Гайдая чаще всех: такого ответа не ожидал никто
Грядут большие перемены? Бузова не стала молчать о пластике
Отмечены вселенной: 3 знака зодиака, рожденных под счастливой звездой
Ягодка опять: тест на определение вашего внутреннего возраста
«Было стыдно»: Шаляпин ошарашил жутким интимным откровением
Самый умный по праву: назван знак Зодиака людей с запредельным уровнем интеллекта
Приложение киноафиши