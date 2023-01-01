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Скоро в прокате "Пантафа – пожирательница душ"
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О персоне
Фильмография
Ана Падрао
Ana Padrão
Киноафиша
Персоны
Ана Падрао
Ана Падрао
Ana Padrão
Дата рождения
4 июля 1967
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Лиссабон, Португалия
Популярные фильмы
Альма Вива
(2022)
6.8
Моё итальянское лето
(2022)
4.4
Фильмография Ана Падрао
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2022
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
6.8
Альма Вива
Alma Viva
драма
2022, Бельгия / Франция / Португалия
4.4
Моё итальянское лето
Gli anni belli
комедия
2022, Италия / Португалия / Сербия
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