Граница, 1935

Жители местечка Старое Дудино, расположенного в четырех километрах к западу от советской границы, находятся в полной зависимости от богача Новика, интересы которого защищают местная полиция и духовенство. Новик усиленно раздувает национальную рознь между еврейской беднотой и польскими рабочими. В момент совершения традиционной церемонии «черного венца» (обряд венчания старика и старухи) группа фабричных рабочих, возглавляемая коммунистом Гайдулем, объединившись с еврейской беднотой, нападает на полицейских и освобождает Бориса Бернштейна, приговоренного к смертной казни.