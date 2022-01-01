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Граница, 1935

1935 / СССР
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Жители местечка Старое Дудино, расположенного в четырех километрах к западу от советской границы, находятся в полной зависимости от богача Новика, интересы которого защищают местная полиция и духовенство. Новик усиленно раздувает национальную рознь между еврейской беднотой и польскими рабочими. В момент совершения традиционной церемонии «черного венца» (обряд венчания старика и старухи) группа фабричных рабочих, возглавляемая коммунистом Гайдулем, объединившись с еврейской беднотой, нападает на полицейских и освобождает Бориса Бернштейна, приговоренного к смертной казни.

7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1935
Премьера в мире 25 сентября 1935
Режиссер
Михаил Дубсон
В ролях
Николай Черкасов
Елена Грановская
Вениамин Зускин
Эмиль Галь
Все актеры и съемочная группа
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