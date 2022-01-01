Граница, 1935

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о выходе в прокат О фильме Жители местечка Старое Дудино, расположенного в четырех километрах к западу от советской границы, находятся в полной зависимости от богача Новика, интересы которого защищают местная полиция и духовенство. Новик усиленно раздувает национальную рознь между еврейской беднотой и польскими рабочими. В момент совершения традиционной церемонии «черного венца» (обряд венчания старика и старухи) группа фабричных рабочих, возглавляемая коммунистом Гайдулем, объединившись с еврейской беднотой, нападает на полицейских и освобождает Бориса Бернштейна, приговоренного к смертной казни. Развернуть 7.0 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9 Продолжительность 1 час 25 минут Год выпуска 1935 Премьера в мире 25 сентября 1935 Режиссер Михаил Дубсон В ролях Николай Черкасов Елена Грановская Вениамин Зускин Эмиль Галь Все актеры и съемочная группа

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