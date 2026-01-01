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О персоне
Михаил Дубсон
Mikhail Dubson
Киноафиша
Персоны
Михаил Дубсон
Михаил Дубсон
Mikhail Dubson
Дата рождения
31 октября 1899
Возраст
61 год
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
10 марта 1961
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
6.8
Граница
(1935)
6.5
Шторм
(1957)
Фильмография Михаил Дубсон
6.5
Шторм
Shtorm
драма, исторический
1957, СССР
6.8
Граница
Granitsa
драма
1935, СССР
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