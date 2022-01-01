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Мой сын
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Мой сын, 1928

1928 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Год выпуска 1928
Премьера в России 21 августа 1928
Премьера в мире 21 августа 1928
Режиссер
Евгений Червяков
В ролях
Геннадий Мичурин
Анна Стен
Людмила Семенова
Николай Черкасов
Петр Березов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мой сын 1 постер
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