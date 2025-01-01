Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Шинель
1 постер
Киноафиша Фильмы Шинель

Шинель

Shinel 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

О фильме

- по повести Н.В. Гоголя
Прекрасная дама — предмет мечтаний чиновника Акакия Акакиевича Башмачкина оказывается всего лишь проституткой. Вынесенный урок напрочь отбивает у него желание знакомиться с дамами. Проходят годы, и у него остается единственная мечта: новая шинель. После того, как он, наконец, ею обзаводится, его ждет новый удар судьбы, вынести который он уже не в силах.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1926
Премьера в мире 10 мая 1926
Дата выхода
10 мая 1926 Россия
Производство Leningradkino
Другие названия
Shinel, The Overcoat, Шинель, A köpeny, Der Mantel, El abrigo, El Capote, Kappan, Le manteau, Płaszcz, The Cloak
Режиссер
Григорий Козинцев
Леонид Трауберг
В ролях
Андрей Костричкин
Сергей Герасимов
Сергей Герасимов
Алексей Каплер
Владимир Лепко
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Шинель
Новый Вавилон 7.7
Новый Вавилон (1929)
Выборгская сторона 6.1
Выборгская сторона (1938)
Чертово колесо 6.7
Чертово колесо (1926)
Особенности национальной охоты 7.7
Особенности национальной охоты (1995)
Двадцать дней без войны 7.8
Двадцать дней без войны (1976)
Шинель 7.8
Шинель (1959)
5.8
Гроза (1934)
Соль Сванетии 7.6
Соль Сванетии (1930)
Потомок Чингисхана 7.5
Потомок Чингисхана (1928)
Конец Санкт-Петербурга 7.7
Конец Санкт-Петербурга (1927)
По закону 8.0
По закону (1926)
Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков 7.1
Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков (1924)

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 14 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Три удара в солнечное сплетение: эти боевики уже признали главными премьерами 2025 года — и вот почему
Она умерла. У него в подвале женщина. А ты все еще не смотришь: 7 сериалов из Турции, которые точно удивят
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше