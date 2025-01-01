Прекрасная дама — предмет мечтаний чиновника Акакия Акакиевича Башмачкина оказывается всего лишь проституткой. Вынесенный урок напрочь отбивает у него желание знакомиться с дамами. Проходят годы, и у него остается единственная мечта: новая шинель. После того, как он, наконец, ею обзаводится, его ждет новый удар судьбы, вынести который он уже не в силах.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 15 минут
Год выпуска1926
Премьера в мире10 мая 1926
Дата выхода
10 мая 1926
Россия
ПроизводствоLeningradkino
Другие названия
Shinel, The Overcoat, Шинель, A köpeny, Der Mantel, El abrigo, El Capote, Kappan, Le manteau, Płaszcz, The Cloak