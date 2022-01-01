Наша рецензия

Хорошо смотреть фильм ужасов, сидя в уютном кинотеатре или в любимом кресле. Зрителю ничего не угрожает, кроме небольшой порции адреналина, а вот герои на экране борются с чудовищами, пытаются освободиться от проклятий и сталкиваются с потусторонними силами. А ведь страшновато было бы стать свидетелем чего-то необъяснимого, неправда ли? Но, пока в жизни это случается нечасто, если вообще случается, остаётся просто смотреть фильмы. Сегодня перед нами ужастик режиссёра Шелдона Уилсона…