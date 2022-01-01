Наша рецензия

Майкл (Алек Болдуин) и Анна (Дайан Лэйн) в браке более 20 лет. Он - воротила мира кино, она его жена. Пока муж занят работой и не выпускает из рук телефон, чтобы ответить на очередной важный звонок, Анна обеспечивает уют и мечтает о полноценном отпуске вместе с любимым. Мечты коварны: вместо романтического отдыха наедине с благоверным женщина отправляется из Канн в Париж с его партнером по бизнесу Жаком (Арно Виард). Путь, который на машине можно преодолеть за несколько часов, растягивается на…