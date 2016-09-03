Рикки Раппер и Полуночник, 2016

Рыжеволосый и суперпопулярный мальчик-певец Рикки Раппер вместе со своей лучшей подругой Нелли переживают новые приключения. Однажды Рикки копал червей и случайно нашел древнее кольцо, которое привлекло внимание археологов. Но вскоре после находки кольцо исчезло. Дело принимает удивительный поворот, когда оказывается, что самые близкие к Рикки люди каким-то образом замешаны в пропаже, а у других есть какие-то тайны в прошлом. Во всем этом Рикки пытается разобраться, начав с охоты на таинственного ночного вора…