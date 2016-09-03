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Рикки Раппер и Полуночник
Киноафиша Фильмы Рикки Раппер и Полуночник
Risto Räppääjä ja yöhaukka

Рикки Раппер и Полуночник, 2016

2016 / Финляндия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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О фильме

Рыжеволосый и суперпопулярный мальчик-певец Рикки Раппер вместе со своей лучшей подругой Нелли переживают новые приключения. Однажды Рикки копал червей и случайно нашел древнее кольцо, которое привлекло внимание археологов. Но вскоре после находки кольцо исчезло. Дело принимает удивительный поворот, когда оказывается, что самые близкие к Рикки люди каким-то образом замешаны в пропаже, а у других есть какие-то тайны в прошлом. Во всем этом Рикки пытается разобраться, начав с охоты на таинственного ночного вора…

4.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 3 сентября 2016
Возраст 12+
Режиссер
Тимо Койвусало
В ролях
Лаура Малмиваара
Ристо Сэлми
Минтту Мустакалио
Санни Паатсо
Сулеви Пелтола
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рикки Раппер и Полуночник 1 постер
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