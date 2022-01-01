Рикки Рэппер, 2008

Рикки -10-летний мальчик, который очень любит играть на барабане. Он живет в квартире своей тети Серены и мечтает о том, что когда-нибудь станет участником настоящего концерта. В один прекрасный день в дом, где живут Рикки и Серена, переезжает девочка по имени Нелли Бабочка, и тетя предлагает племяннику познакомиться с новой соседкой. Однако мальчик слишком застенчив, да и вообще настроен против девчонок. После целой череды веселых и нелепых случайностей, Рикки и Нелли все-таки подружились. Но тут события поворачиваются совсем неожиданным образом: Серена сломала ногу, и в квартире появилась ее двоюродная сестра Фанни-Морозилка, чтобы следить за порядком. Для нее две главные вещи в жизни - чистота и покой. Она не может примириться с игрой на барабане и другими громкими звуками. Как же быть нашим ребятам? Похоже, их дружбе предстоит пройти проверку на прочность...