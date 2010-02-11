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Постер фильма Рикки Рэппер и похититель велосипедов
1 постер
Киноафиша Фильмы Рикки Рэппер и похититель велосипедов

Рикки Рэппер и похититель велосипедов

Risto Räppääjä ja polkupyörävaras 18+
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О фильме

Наступило лето и все рады каникулам. Родители дарят Рикки новый велосипед, а сами отправляются в отпуск. Присматривать за Рикки и его подружкой Нелли должна Фанни Фризер – сама строгость. Но тут велосипед Рикки похищают, и дети, несмотря на запреты няни, отправляются по следам таинственного вора... Эта красочная музыкальная комедия о дружбе и взаимопомощи адресована не только юным зрителям. Она хорошо подходит и для семейного просмотра.
Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 11 февраля 2010
Дата выхода
11 февраля 2010 Финляндия
Бюджет €1 700 000
Сборы в мире $3 185 880
Производство Kinotar, Yleisradio (YLE)
Другие названия
Risto Räppääjä ja polkupyörävaras, Ricky Rapper and the Bicycle Thief, Risto Rappare och cykeltjuven
Режиссер
Мари Рантасила
В ролях
Мартти Суосало
Пунти Валтонен
Улла Тапанинен
Роса Саломяа
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 14 голосов
5.2 IMDb
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