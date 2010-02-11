Наступило лето и все рады каникулам. Родители дарят Рикки новый велосипед, а сами отправляются в отпуск. Присматривать за Рикки и его подружкой Нелли должна Фанни Фризер – сама строгость. Но тут велосипед Рикки похищают, и дети, несмотря на запреты няни, отправляются по следам таинственного вора...
Эта красочная музыкальная комедия о дружбе и взаимопомощи адресована не только юным зрителям. Она хорошо подходит и для семейного просмотра.
СтранаФинляндия
Продолжительность1 час 18 минут
Год выпуска2009
Премьера в мире11 февраля 2010
Дата выхода
11 февраля 2010
Финляндия
Бюджет€1 700 000
Сборы в мире$3 185 880
ПроизводствоKinotar, Yleisradio (YLE)
Другие названия
Risto Räppääjä ja polkupyörävaras, Ricky Rapper and the Bicycle Thief, Risto Rappare och cykeltjuven