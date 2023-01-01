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Киноафиша Фильмы Вертикальный предел Вертикальный предел, 2000: актеры и роли
Vertical Limit Вертикальный предел 2000 / США
5.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Вертикальный предел, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Кэмпбелл Мартин Кэмпбелл Martin Campbell
В ролях
Крис О'Доннелл Крис О'Доннелл Chris O'Donnell Билл Пэкстон Билл Пэкстон Bill Paxton Робин Танни Робин Танни Robin Tunney Скотт Гленн Скотт Гленн Scott Glenn Изабелла Скорупко Изабелла Скорупко Izabella Scorupco Темуэра Моррисон Темуэра Моррисон Temuera Morrison Стюарт Уилсон Stuart Wilson
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