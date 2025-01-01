Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Тайна Николы Теслы Цитаты из фильма Тайна Николы Теслы

Цитаты из фильма Тайна Николы Теслы

Nikola Tesla Используя постоянный ток, понадобилось бы более сотни электростанций, чтобы осветить Нью-Йорк, и даже тогда окраины останутся во тьме, потому что постоянный ток туда не дотянется. Но с моей системой я гарантирую, что одной электростанции хватит, чтобы осветить весь город и весь штат. Мы бросаем дарованную природой энергию на ветер. Электрическая энергия в её нынешнем виде — не только несовершенна, она неестественна. Как, уверен, вы согласитесь, мистер Эдисон, мы идём вразрез с гармонией природы. С переменным током мы говорим об энергии в неслыханных масштабах. Мы построим новые электростанции и снесём старые. Это гигантский шаг вперёд, он преобразит весь мир!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Петар Божович
Petar Božović
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Вильнев еще до «Дюны» выдал настоящий шедевр: этот фильм заслуживал «Оскар», но его не заметили
«Такой парень солидный»: Лариса Гузеева назвала главного краша «Этерны»
6 августа стартует 2 сезон «Уэнсдей»: мы подготовили график выхода всех эпизодов
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
Билли Бобу Торнтону — 70! Выбираем лучшие малоизвестные роли звезды «Фарго» и «Лэндмена» — в топ-5 есть даже аниме
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
«Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше