Nikola Tesla Используя постоянный ток, понадобилось бы более сотни электростанций, чтобы осветить Нью-Йорк, и даже тогда окраины останутся во тьме, потому что постоянный ток туда не дотянется. Но с моей системой я гарантирую, что одной электростанции хватит, чтобы осветить весь город и весь штат. Мы бросаем дарованную природой энергию на ветер. Электрическая энергия в её нынешнем виде — не только несовершенна, она неестественна. Как, уверен, вы согласитесь, мистер Эдисон, мы идём вразрез с гармонией природы. С переменным током мы говорим об энергии в неслыханных масштабах. Мы построим новые электростанции и снесём старые. Это гигантский шаг вперёд, он преобразит весь мир!