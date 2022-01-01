Помните блондинку из «6 кадров»? Гляньте, что с ней стало после пластики

«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке

Не заметили: зрителей «Великолепного века» обвели вокруг пальца

Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске

Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило

Вот кто ваш главный враг по знаку Зодиака

Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь

Тест: выбери еду, и мы точно определим твой возраст и пол

Был не похож на себя: перед смертью Шатунов резко сдал (фото)

8 глупых киноляпов в культовых фильмах, которые заставили взвыть историков

Об Анисиной забыл: 61-летний Джигурда пустился во все тяжкие