The Great Tyrant Скажи мне, мой изысканный, пушистый чудак: о чём ты думаешь, когда занимаешься любовью с Барбареллой?

Pygar Заниматься любовью? Я не понимаю.

The Great Tyrant Не строй из себя невинного, ты в таком положении не в силах притворяться. Если бы у тебя было хотя бы одно глазо, ты бы понял, какое я наслаждение: моё лицо, моё тело — всё во мне — наслаждение. Истинное наслаждение.

Pygar Чего ты хочешь?

The Great Tyrant Я разделю с тобой свои наслаждения. Ты займёшься со мной любовью.

Pygar Ангелы не занимаются любовью. Ангел — это любовь.