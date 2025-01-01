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Киноафиша Фильмы Барбарелла Цитаты из фильма Барбарелла

Цитаты из фильма Барбарелла

Barbarella Что это за крики? Многие драматические ситуации начинаются с криков...
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Dildano [радиоинструкции для повстанческой армии] А нашим паролем будет... Лланфайрпвллгвингильгогерихвирндробвллантисилиогогох.
Barbarella Ты хочешь сказать, что секретный пароль — Лланфайрпвллгвингильгогерихвирндробвллантисилиогогох?
Dildano Именно.
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Pygar Ангел не занимается любовью, ангел — это сама любовь.
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[последние реплики]
Барбарелла [когда Пайгар улетает от развалин СоГо, держа Барбареллу под одной рукой, а Великого Тирана под другой] Пайгар! Зачем ты спас её, после всего того ужасного, что она с тобой сделала?
Пайгар [спокойно] У ангела нет памяти.
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Barbarella [стоит обнажённой перед видеотелефоном, разговаривает с Президентом] Минутку, я что-нибудь надену.
President Не утруждайся. Это дело государственного значения.
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Barbarella [держит лучевой пистолет у головы Великого Тирана] Сними ангела с креста!
The Great Tyrant Что?
Barbarella Сними его с креста, или я расплавлю тебе морду!
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The Great Tyrant Привет, красавица-красавица.
Barbarella Привет...
The Great Tyrant Хочешь прийти и поиграть со мной? С такой, как ты, я не беру ничего. Ты очень красива, Красавица-красавица.
Barbarella Меня зовут не Красавица-Красавица, меня зовут Барбарелла.
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Barbarella [когда на неё нападает стая попугаев] Умирать так — уж слишком поэтично.
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Pygar Ты мягкий и тёплый. Говорят, земляне холодные.
Barbarella [улыбается] Ну... не все из нас такие.
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Dildano Ты типичная земная женщина?
Barbarella Я примерно как все.
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The Great Tyrant Матемос создал эту пузырь, чтобы защититься от твоей невинности. Ты такая хорошая, что заставила Матемос вырвать!
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Barbarella Пигар! Что там написано?
Pygar "Камера окончательного решения."
Barbarella Мне это не нравится.
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Barbarella Полагаю, ты понимаешь, что спасла мне жизнь.
Dildano Жизнь без цели — жизнь без смысла.
Barbarella Я уверена, что могу добиться для тебя щедрой награды от моего правительства.
Dildano Жительница Земли, хочешь, я скажу, чего хочу?
Barbarella Кажется, я знаю.
[Барбарелла начинает раздеваться]
Dildano Нет! Не так! Как на Земле, на — на Земле — таблетка! У-у меня есть таблетка.
Barbarella Но, э-э, не могли бы мы сделать по-твоему? Э-э, я не хочу менять твои традиции.
Dildano Я не дикарь! Таблетка!
Barbarella Ладно.
Dildano Пять лет я ждал этого опыта.
[Дилдано принимает таблетку]
Barbarella О, подожди!
[Барбарелла принимает таблетку]
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The Great Tyrant Скажи мне, мой изысканный, пушистый чудак: о чём ты думаешь, когда занимаешься любовью с Барбареллой?
Pygar Заниматься любовью? Я не понимаю.
The Great Tyrant Не строй из себя невинного, ты в таком положении не в силах притворяться. Если бы у тебя было хотя бы одно глазо, ты бы понял, какое я наслаждение: моё лицо, моё тело — всё во мне — наслаждение. Истинное наслаждение.
Pygar Чего ты хочешь?
The Great Tyrant Я разделю с тобой свои наслаждения. Ты займёшься со мной любовью.
Pygar Ангелы не занимаются любовью. Ангел — это любовь.
The Great Tyrant Тогда ты — дохлая утка. — Стража! В Матемос с этим крылатым фруктовым п####м.
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Barbarella Лучше я настрою свой языковой аппарат.
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President Мы ничего не знаем о Тау Ките и его обитателях.
Barbarella То есть, они всё ещё могут жить в примитивном состоянии невротической безответственности?
President Именно так.
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Великий Тиран Почему бы тебе не сделать ему искусственное дыхание?
Барбарелла У меня есть идея получше.
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Барбарелла Оружие? Ха-ха. Зачем кому-то придумывать оружие?
Президент Откуда мне знать.
Барбарелла Ха-ха. Вселенная ведь уже веками в мире, сэр.
Президент По тому, что мы о ней знаем.
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Barbarella Слушайте, ребята, развяжите меня, или я позвоню вашим родителям!
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Mark Hand В некоторых вещах старомодные способы всё же лучшие.
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President Вот моя хорошая девочка. Когда-нибудь, Барбарелла, нам нужно встретиться, ах, лицом к лицу. Спасибо. И Любовь.
Barbarella Любовь!
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Barbarella Профессор Пинг?
Professor Ping Да?
Barbarella Меня зовут Барбарелла.
Professor Ping Скажите, откуда вы? Вы похожи на землянина!
[Смотрит на грудь Барбареллы]
Professor Ping Вы женского пола, не так ли?
Barbarella Да, именно так.
Professor Ping Аааа...
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Dildano Да здравствует революция!
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Durand-Durand Давай, давай! Хватит тянуть время!
Barbarella Я пытаюсь найти замочную скважину.
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Barbarella Заниматься любовью? Но никто этим не занимался сотни веков!
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[первые строки]
Голос видеотелефона Приготовьтесь к сообщению от Диантуса, Президента Земли и Вращающегося Председателя Солнечной системы.
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Alpha 7 computer Приготовьтесь к приёму пищи.
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The Great Tyrant И вот мы снова встретились, моя хорошенькая.
Barbarella Ты! Маленькая одноглазая тварь!
The Great Tyrant У тебя хорошая память, хорошенькая. Да, иногда мне нравится быть среди своих, быть как они — простым, «злым», как ты бы сказала. Значит, я твоя маленькая одноглазая тварь. Но я — Великий Тиран.
Barbarella Ну, это мило.
The Great Tyrant Это меня ужасно забавляет! Теперь, полагаю, тебя интересует местонахождение и судьба одного лица, верно?
Barbarella Да, меня. Я здесь по приказу Президента Республики Земля. Я должна найти Дюран-Дюрана.
The Great Tyrant Я НЕ О НЁМ ГОВОРЮ, Я ИМЕЮ В ВИДУ АНГЕЛА!
Barbarella Пигар?
The Great Tyrant Да, Пигар. Он сбежал из лабиринта. Преступление. Он уничтожил двенадцать моих чёрных стражей. Преступление. И он ДЕРЗАЕТ лишить меня удовольствия, уникального в Сого — землянина. Преступление! Преступление!
Barbarella Где Пигар?
The Great Tyrant Хочешь увидеть своего пернатого друга? Вот он.
Barbarella Пигар!
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The Great Tyrant Отойди, земная девчонка! Я знаю, что тебя на самом деле не существует.
Barbarella Возможно, ваше величество, но давайте исходить из того, что видим.
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Professor Ping Гениальность — это загадка.
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Барбарелла [оснащённое оружием, взятым из «Музея конфликтов»] Вооружена? Как оголённый дикарь!
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Barbarella Мой энергетический блок полностью разрядился!
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The Great Tyrant Забавно, не правда ли, Красотка? Не хочешь поиграть? Красотка, ты можешь с нами, если захочешь.
Barbarella Да. Почему бы и нет?
The Great Tyrant Хорошо, Красотка.
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Dildano Время пришло. Королева в своей Камере Снов.
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Barbarella О, я просто не из тех, кто любит трубы.
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Barbarella Как ужасно!
Pygar Теперь это уже не важно; всё в прошлом.
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Professor Ping Интересная терапия!
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President Твоя миссия, Барбарелла: найти Дюран-Дюрана.
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President Что ж, это может дать им силу разрушить священный союз Вселенной.
Barbarella Это может привести к — архаичной неуверенности и...
President И к войне.
Barbarella Вы имеете в виду эгоистичную конкуренцию и...
President Я имею в виду войну. Кровавый конфликт между целыми племенами.
Barbarella Не верю.
President Я тоже. Но рисковать нельзя.
Barbarella Нужно что-то предпринять.
President Да. И ты та, кто должна это сделать.
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