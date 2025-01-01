The Great Tyrant
И вот мы снова встретились, моя хорошенькая.
The Great Tyrant
У тебя хорошая память, хорошенькая. Да, иногда мне нравится быть среди своих, быть как они — простым, «злым», как ты бы сказала. Значит, я твоя маленькая одноглазая тварь. Но я — Великий Тиран.
The Great Tyrant
Это меня ужасно забавляет! Теперь, полагаю, тебя интересует местонахождение и судьба одного лица, верно?
Barbarella
Да, меня. Я здесь по приказу Президента Республики Земля. Я должна найти Дюран-Дюрана.
The Great Tyrant
Я НЕ О НЁМ ГОВОРЮ, Я ИМЕЮ В ВИДУ АНГЕЛА!
The Great Tyrant
Да, Пигар. Он сбежал из лабиринта. Преступление. Он уничтожил двенадцать моих чёрных стражей. Преступление. И он ДЕРЗАЕТ лишить меня удовольствия, уникального в Сого — землянина. Преступление! Преступление!
The Great Tyrant
Хочешь увидеть своего пернатого друга? Вот он.