Бесприданница, 2016

Каждая эпоха рождала свою трактовку пьесы, своих Ларису, Карандышева, Паратова. Но, кажется, пришло время избавляться от старых стереотипов, пришло время новой, другой «Бесприданницы». Лариса, которую исполнит Полина Лазарева — и жертва, и палач в одном лице. Спектакль режиссера Льва Эренбурга преимущественно о любви, но о любви не с прогулками под луной, не со стрекочущими цикадами в саду, а скорее об испытаниях. Ведь любовь — непосильная ноша, если она бескомпромиссна, если она «без оглядок». Насколько человек в любви искренен, самоотвержен, жертвенен, насколько он в любви любит самого себя — эта тема затронет каждого из героев. Еще одним героем станет Волга. Для всех она — и жизнь, и смерть одновременно. В ней дурачатся, захлебываясь от полноты жизни, к ней приходят, решив с этой жизнью расстаться. И все это на фоне разлетающихся в разные стороны брызг и грохота падающих бревен.