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Красный штрафной
Красный штрафной, 1989: актеры и роли
Palombella rossa
Красный штрафной
1989 / Италия
7.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Красный штрафной, 1989: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Нанни Моретти
Nanni Moretti
В ролях
Нанни Моретти
Nanni Moretti
Азия Ардженто
Asia Argento
Сильвио Орландо
Silvio Orlando
Мариэлла Валентини
Mariella Valentini
Альфонсо Сантагата
Alfonso Santagata
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