Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Большой и дружелюбный великан Большой и дружелюбный великан
Киноафиша Фильмы Большой и дружелюбный великан Фильмы похожие на Большой и дружелюбный великан
The BFG Большой и дружелюбный великан 1989 / Великобритания
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Большой и дружелюбный великан

Вся информация о мультфильме
Большой и добрый великан
Большой и добрый великан
фэнтези, семейный 2016, США / Великобритания
6.0
Снеговик и снежный пёс
Снеговик и снежный пёс
анимация, семейный, фэнтези 2012, Великобритания
7.0
Груффало
Груффало
анимация, семейный 2009, Германия / США / Ирландия
7.0
Джеймс и гигантский персик
Джеймс и гигантский персик
семейный, фэнтези, приключения, анимация, мюзикл 1996, США / Великобритания
7.0
Снеговик
Снеговик
анимация, семейный, фэнтези 1982, Великобритания
8.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
Раневская назвала верный признак, что женщина изменяет: мужчины будут в ужасе
Пугачева и в подметки не годится: посмотрите, как выглядит теща Преснякова
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять
Не все прошло гладко: вот о чем шептались на похоронах Мирошниченко
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше