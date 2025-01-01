Меню
Награды и номинации фильма Тупик 1937

Оскар 1938 Оскар 1938
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
