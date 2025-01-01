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Киноафиша Фильмы Тупик Цитаты из фильма Тупик

Цитаты из фильма Тупик

Hunk Может, я и ошибаюсь. Все мы ошибаемся, босс. Вот почему на концах карандашей резинки.
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Dippy 'Dip' Ну я думаю, думаю и думаю, но номера не могу вспомнить. Потом вспоминаю здание, а этаж — забываю. Потом проверяю каждую комнату, и кто бы она ни была, она туда не сунется.
Hugh 'Baby Face' Ни х#я, малыш.
Dippy 'Dip' Какое же это х#рое дело — так с ребенком поступать, прям хорошее, хорошее.
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Hugh 'Baby Face' [Хью не дает уличному пацану денег, если тот не выполняет работу] Ничего просто так, малыш.
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[полиция ищет Томми после того, как он подрался с Филипом Грисвальдом и ранил отца Филипа]
Dave Connell Не волнуйся, Дрина. Он знает, как здесь обойтись — сам о себе позаботится.
Drina Gordon Он слишком хорошо умеет о себе позаботиться. Как он мог на такое пойти? Где он научился обращаться с ножами и...
Dave Connell У него был опытный учитель.
[имеется в виду Мартин]
Dave Connell В любом случае, в таком месте этому несложно научиться.
Drina Gordon Но он не плохой парень — не такой уж плохой. Им никогда не был.
Dave Connell Знаменитый «Малыш» Мартин раньше жил на этом квартале. Он тоже сначала не был плохим парнем. Он был умным, смелым и порядочным... сначала.
Drina Gordon Ты имеешь в виду Томми. С самого детства я пыталась научить его, что такое хорошо и что такое плохо. Больше не знаю, что делать — старалась вырастить его порядочным.
Dave Connell А ну какой у них шанс против всего этого? Им приходится драться за место, где поиграть, драться за что-то поесть, драться за всё. Они привыкают к дракам. «Враги общества», пишут в газетах... ну и что? Что у них есть, чтобы быть такими дружелюбными?
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Hugh 'Baby Face' [с отвращением, узнав, чем занимается Френси] Почему ты не пошла работать?
Francey Они не растут на деревьях.
Hugh 'Baby Face' Почему ты сначала не сдохла с голоду?
Francey А почему это не ты?
🧡
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Francey Можешь остаться, никто твоё лицо не узнает.
Hugh 'Baby Face' Да,
[показывает ей пальцы]
Hugh 'Baby Face' но эти не изменить. Я три раза пробовал кислотой для батарей — без толку.
🧡
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Milton 'Milty' Ты думаешь, я какой-то лох?
Spit Да, лох, что пахнет льдом.
Tommy Gordon Давай, постой за себя, Милти. Постой за себя.
Milton 'Milty' Чё случилось? Хочешь подраться?
Spit Да.
Milton 'Milty' Да?
Spit Да!
Milton 'Milty' Так иди в армию!
🧡
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Dave Он тебе нравится?
Kay Да, мне... он нравился. Я была в жёстком положении, когда встретила его, и устала от этого. Он ко мне хорошо относился.
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Policeman on Morning Beat Давай, проходите. По своим делам.
🧡
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