[полиция ищет Томми после того, как он подрался с Филипом Грисвальдом и ранил отца Филипа]

Dave Connell Не волнуйся, Дрина. Он знает, как здесь обойтись — сам о себе позаботится.

Drina Gordon Он слишком хорошо умеет о себе позаботиться. Как он мог на такое пойти? Где он научился обращаться с ножами и...

Dave Connell У него был опытный учитель.

[имеется в виду Мартин]

Dave Connell В любом случае, в таком месте этому несложно научиться.

Drina Gordon Но он не плохой парень — не такой уж плохой. Им никогда не был.

Dave Connell Знаменитый «Малыш» Мартин раньше жил на этом квартале. Он тоже сначала не был плохим парнем. Он был умным, смелым и порядочным... сначала.

Drina Gordon Ты имеешь в виду Томми. С самого детства я пыталась научить его, что такое хорошо и что такое плохо. Больше не знаю, что делать — старалась вырастить его порядочным.