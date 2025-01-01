[полиция ищет Томми после того, как он подрался с Филипом Грисвальдом и ранил отца Филипа]
Dave Connell
Не волнуйся, Дрина. Он знает, как здесь обойтись — сам о себе позаботится.
Drina Gordon
Он слишком хорошо умеет о себе позаботиться. Как он мог на такое пойти? Где он научился обращаться с ножами и...
Dave Connell
У него был опытный учитель.
[имеется в виду Мартин]
Dave Connell
В любом случае, в таком месте этому несложно научиться.
Drina Gordon
Но он не плохой парень — не такой уж плохой. Им никогда не был.
Dave Connell
Знаменитый «Малыш» Мартин раньше жил на этом квартале. Он тоже сначала не был плохим парнем. Он был умным, смелым и порядочным... сначала.
Drina Gordon
Ты имеешь в виду Томми. С самого детства я пыталась научить его, что такое хорошо и что такое плохо. Больше не знаю, что делать — старалась вырастить его порядочным.
Dave Connell
А ну какой у них шанс против всего этого? Им приходится драться за место, где поиграть, драться за что-то поесть, драться за всё. Они привыкают к дракам. «Враги общества», пишут в газетах... ну и что? Что у них есть, чтобы быть такими дружелюбными?