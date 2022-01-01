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Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
О персоне
Фильмография
Андрей Шевченко
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Дата рождения
29 сентября 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Весы
Биография Андрея Шевченко
Родился 29 сентября 1976 года. Яготин, Киевская область, СССР (Украина).
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Фильмография Андрея Шевченко
Лобановский навсегда
документальный
2016, Украина
7.0
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