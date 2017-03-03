«Лобановский навсегда»: Рецензия Киноафиши

Победа, деленная на всех!

«Русские футболисты – стадо ползающих по полю миллионеров, жирующих за народные деньги» - именно так сейчас принято отзываться о наших игроках. На страницах газет больше интервью и скандальных новостей про сборную, чем статей про достижения и победы, которыми страна могла бы гордиться. «Лучше не ходить вовсе на матчи, пусть ползают без нас» - таков вердикт футбольных болельщиков последних двух десятилетий.

Кадр из фильма «Лобановский навсегда»

В принципе, зрителям есть с чем сравнивать: бывшие советские страны до сих пор помнят победоносное участие сборной СССР, не только прошедшей отборочный групповой этап, но и даже дошедшей до финала. Украина также помнит и возрождение своей команды после распада СССР, когда достать инвентарь было настоящей проблемой. Приятный глазу и сердцу болельщика фильм «Лобановский навсегда» режиссера Антона Азарова - рассказ про время, когда многие нации были единым сплоченным народом, а отечественная команда считалась одним из самых грозных противников в Европе. Комментарии в фильме взяты как у его подопечных, так и у его друзей и знакомых: Карло Анчелотти, Мишеля Платини, Андрея Шевченко, Олега Блохина, Жака Феррана, Геннадия Орлова, Рината Дасаева и других.

Кадр из фильма «Лобановский навсегда»

Валерий Васильевич Лобановский, за глаза прозванный Гитлером из-за невероятно сложной системы тренировок и неумолимого характера, в настоящее время считается одним из лучших тренеров в истории футбола, значась во множестве списков «Лучших футбольных тренеров последних десятилетий». Многочисленные мнения, собранные Азаровом в фильме, сходятся в одном: футбол для Лобановского – наука; перед любым матчем неизменно предшествовал сложный этап планирования, когда каждый клочок поля им был расчерчен и просчитан.

Кадр из фильма «Лобановский навсегда»

Его практика – тот самый момент, когда матчей футболисты ждали как долгожданный отдых от тренировок: Лобановский выжимал из них все возможное, перемежая нагрузки с краткими периодами отдыха, когда тело восстанавливалось, но уже было готово к таким же нагрузкам. А «Василич» выдавал еще больше и больше, всякий раз выводя организм на новый уровень, не забывая записывать показатели каждого футболиста, оперируя статистическими данными во время возможного бунта или капризов со стороны игроков. Киевское «Динамо», которое знали и боялись, создал именно Лобановский; именно тренер создавал сильных и известных игроков, а не наоборот, как бывает в последние дни.

Кадр из фильма «Лобановский навсегда»

- Спрашиваете, как сегодня сыграло «Динамо»? Спросите у Лобановского лучше, - шутили на экранах с журналистами эксперты.

Это было то время, когда с трибун схлынули болельщики, отчаявшись увидеть хороший футбол; вместе с Петрошевским и Базилевичем он создал тот футбол, который хотел, придя к выводу, что в системе тренировок нужно что-то менять. Повесив бутсы на гвоздь, сменив менеджерскую деятельность на тренерскую, игрок, который никому был не нужен и не угоден, стал тренером, чье имя оказалось неотделимо от киевского «Динамо».

- То, что они делали на поле, было прекрасно. А играть против них было тяжело – именно так отзывались о команде зарубежные эксперты, когда киевское «Динамо» и сборная СССР заявили о себе чередой громких результатов. Вместе с тем, фильм – прекрасный пример того, как великие дела не делаются в одиночку: Лобановский настаивал на равенстве тренеров, без которых его восхождение не было бы таким успешным; настаивал, что нет коллективной ответственности, лишь безответственность, но, зато, успех обязательно не кого-то одного, а всей команды. В победоносном шествии команды участвовали не только игроки – сами болельщики, журналисты и правительство, объединенные верой друг в друга, окрыленные успехами и искренне расстроенные поражениями.

Кадр из фильма «Лобановский навсегда»

«Победа, деленная на всех» - такими были заголовки после побед команды. Причину же шедших после них падений видели в неумении реализовывать собственное преимущество. Забавно, что «поражениями» считались любые места, кроме первого: в то время для отечественного футбола приемлемым было лишь полная и безоговорочная победа.

- Он сумел создать дух победителя в команде, заставить ребят поверить в него и в себя, в то, что они могут гораздо больше, - так отзываются о покойном тренере сейчас и тогда; после стольких лет – всегда Лобановский остается одним из лучших тренеров. Без наград, без пустых и ненужных пафосных речей фильм-байопик вполне способен заставить вновь поверить в то, что дело-то явно не только в футболистах. Просто снова настало то время, когда нужно что-то менять.

Потапова Галина

В прокате с 02 марта 2017 года

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