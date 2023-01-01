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Ограды, 2016: актеры и роли
Fences
Ограды
2016 / США
Трейлер
7.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Ограды, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дензел Вашингтон
Denzel Washington
В ролях
Дензел Вашингтон
Denzel Washington
Виола Дэвис
Viola Davis
Майкелти Уильямсон
Mykelti Williamson
Расселл Хорнсби
Russell Hornsby
Стивен Хендерсон
Stephen Henderson
Йован Адепо
Jovan Adepo
Майкелти Уильямсон
Mykelti Williamson
Саня Сидни
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