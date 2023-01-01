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Киноафиша Фильмы Ограды Ограды, 2016: актеры и роли
Fences Ограды 2016 / США
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Ограды, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон Denzel Washington
В ролях
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон Denzel Washington Виола Дэвис Виола Дэвис Viola Davis Майкелти Уильямсон Майкелти Уильямсон Mykelti Williamson Расселл Хорнсби Расселл Хорнсби Russell Hornsby Стивен Хендерсон Стивен Хендерсон Stephen Henderson Йован Адепо Йован Адепо Jovan Adepo Майкелти Уильямсон Майкелти Уильямсон Mykelti Williamson Саня Сидни Саня Сидни Saniyya Sidney
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Телекинез
Телекинез
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На краю
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