TroyЛюблю тебя? Я каждый день выхожу из дома и пашу, потому что люблю тебя? Ты — самый большой дурак, кого я видел. Мужчина должен заботиться о семье. Ты живёшь в моём доме, ешь мою еду, садишься на мою кровать, потому что ты — мой сын. Моё дело — заботиться о тебе, я перед тобой обязан, но я не обязан тебя любить! Я отдал тебе всё, что мог! Я дал тебе жизнь! Мы с мамой договорились, и любовь к твоему чёртову заду не входила в сделку! Так что не ходи по жизни, переживая, любят тебя или нет! Тебе лучше следить за тем, чтобы с тобой обращались по-честному! Понял, о чём я?
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BonoНекоторые строят заборы, чтобы не пускать людей, а другие — чтобы удерживать.
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[из трейлера]
TroyМне нелегко признаться, что я стою на месте уже восемнадцать лет!
RoseА я стояла рядом с тобой! Я отдала восемнадцать лет своей жизни, чтобы стоять вместе с тобой!
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RoseЯ вложила в тебя все свои чувства, все свои желания, мечты. Я посадила семечко, ухаживала за ним, молилась. Я посадила себя в тебя и ждала, когда расцвету! И мне не понадобилось 18 лет, чтобы понять, что почва твёрдая и каменистая, и что этот цветок никогда не распустится!
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RoseВсё, что этот мальчик делает, он делает для тебя.
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RoseС этого момента у этого ребёнка есть мать. А ты — мужчина без женщины.
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RoseТвой отец хотел, чтобы ты был всем, чем он не был, и в то же время — всем, кем он был.
RoseЯ позабочусь о твоём ребёнке. Потому что, как ты говоришь, она невинна. Нельзя карать ребёнка за грехи отца. Ребёнок без матери живёт нелегко.
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TroyКогда он повернулся ко мне, я понял, почему дьявол никогда не забирал его — потому что он и был этим дьяволом. Я не знаю, что произошло. Я проснулся, лежал у ручья, а Блю, наша старая собака, лизнул меня в лицо. Глаза мои были так опухшие, что я думал, что ослеп. Я ничего не видел. Просто лежал и плакал. И не знал, что делать дальше. Но я понял, что настало время уйти из отцовского дома. Вдруг мир стал огромным, и прошло много времени, пока я не смог его уменьшить до такого размера, чтобы справиться с ним. Часть этого уменьшения была в том, что я дошёл до того места, где почувствовал, как он бьётся в моей крови, и понял, что нас разделяет всего несколько лет. Надеюсь, он мёртв. Надеюсь, он наконец нашёл покой.
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Troy[около 12:15 Трой говорит о Смерти]... и я с ним
BonoПросто движемся дальше. Ищем Новую Землю. Так старики это называли. Видишь парня, который ходит с места на место, от женщины к женщине, говорят — ищет Новую Землю.
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BonoУ тебя историй больше, чем у дьявола грешников.
TroyЧёрт возьми, я тоже его видел. Даже разговаривал с дьяволом.
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TroyНужно принимать людей со всеми их недостатками.
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TroyЛадно, мистер Смерть. Вот что я сделаю. Я построю забор вокруг этого двора, понял? Я построю забор вокруг того, что принадлежит мне. А ты оставайся по другую сторону. Сиди там, пока не будешь готов ко мне, тогда и иди. Приводи свою армию, косу свою, борцовские треники. Я не собираюсь снова ослаблять бдительность. Ты больше не подкрадёшься ко мне внезапно. Когда будешь готов, когда в твоём списке первым будет Трой Максон, тогда иди и стучи в главную дверь. Никто больше к этому не имеет отношения. Это между тобой и мной. Мужик к мужику! Ты оставайся по другую сторону этого забора, пока не будешь готов ко мне!
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RoseВсё, чего он не понимает, он называет дьяволом.
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TroyНу скажи мне, кто ты знаешь, кто рвал бы себе зубы ржавыми щипцами?
BonoЭто старики. Мой дед вырывал себе зубы щипцами. Тогда для цветных не было стоматологов.
RoseИди обратно, ложись спать и встань с другой стороны.
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Troy[Боно]Роуз тебе расскажет. Когда я впервые встретил её, она спросила, вышел ли я из этой всей глупости. Я сказал: Детка, для меня важны только ты и бейсбол. Слышишь, Боно? И я это серьёзно. Она спросила: Что важнее? Я ответил: Без сомнений, бейсбол. Но если ты останешься со мной и состаришься, мы переживём даже этот бейсбол! Правильно, Роуз? И это правда.
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RoseЯ же тебе говорил: кастрюля под наблюдением не закипит.
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BonoТвой папа получил повышение на мусорке. Он станет первым цветным водителем. Ему останется только сидеть там и читать газету, как белым парням.
LyonsЭй, пап, если бы ты умел читать, всё было бы нормально.
BonoНет, нет. Ты хочешь сказать, если бы нигг### умел водить, тогда бы всё было нормально. Спорит с ними про вождение, а даже прав нет.
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Трой[строят забор во дворе]От кого она хочет оградиться? У неё нет ничего, что кому-то нужно.
БоноКто-то строит заборы, чтобы не пускать людей. Другие — чтобы держать нас внутри. Роуз хочет, чтобы все были вместе. Она любит тебя.
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BonoНе знаю насчёт той индейской части, но она точно большая и здоровая. Женщина в таких больших чулках ходит.
[Трой смеётся]
BonoУ неё эти безумно большие ноги и бёдра, широкие, как Миссисипи.
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TroyНоги — это ничего. Ты просто отталкиваешь их в сторону.
Troy[Кори]Мне всё равно, что кто-то говорит. Я тут главный. Понял? Я тут главный. Я говорю — и это решает.
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TroyНикто не будет держать его за руку, когда он выйдет в этот мир.
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BonoЯ не знал, останусь ли я в одном месте достаточно долго, чтобы быть для них настоящим отцом. Я думал, что тоже буду в поисках.
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TroyЯ трачу деньги там, где меня уважают. Иду к Белле и говорю: «Мне нужно буханка хлеба, заплачу в пятницу», а она мне даёт. Какой смысл идти куда-то ещё, когда у меня есть деньги, и я игнорирую того, кто поступил по-честному? В Библии такого нет.
BonoОни выходят из дома и идут по одной дороге или по другой, и просто продолжают идти. Просто идут, пока не дойдут до чего-то другого. Ты разве никогда не слышал про тех, у кого "ходячая хандра"? Вот так это и называется, когда просто берёшь да уходишь.
TroyОн ничего не сказал. Он решил, что этот чёрный слишком туп, чтобы понять, что он с арбузом, и ничего с него не возьмёшь. Пытается спрятать этот огроменный арбуз под пальто. Боится, что белый увидит, как он его несёт.