Когда он повернулся ко мне, я понял, почему дьявол никогда не забирал его — потому что он и был этим дьяволом. Я не знаю, что произошло. Я проснулся, лежал у ручья, а Блю, наша старая собака, лизнул меня в лицо. Глаза мои были так опухшие, что я думал, что ослеп. Я ничего не видел. Просто лежал и плакал. И не знал, что делать дальше. Но я понял, что настало время уйти из отцовского дома. Вдруг мир стал огромным, и прошло много времени, пока я не смог его уменьшить до такого размера, чтобы справиться с ним. Часть этого уменьшения была в том, что я дошёл до того места, где почувствовал, как он бьётся в моей крови, и понял, что нас разделяет всего несколько лет. Надеюсь, он мёртв. Надеюсь, он наконец нашёл покой.