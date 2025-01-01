Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Ограды Цитаты из фильма Ограды

Цитаты из фильма Ограды

Cory Эй, пап!
Troy А?
Cory Можно спросить?
[пауза]
Cory Почему ты меня никогда не любил?
Troy Любить тебя? Каким законом написано, что я должен тебя любить?
Cory Никаким.
Troy Хорошо. Ты каждый день ешь? Отвечай, когда с тобой говорю! Ты каждый день ешь?
Cory Да...
Troy Пока ты в моём доме, в конце предложения ставь «Сэр», когда со мной разговариваешь.
Cory Да, сэр.
Troy Ты ешь каждый день?
Cory Да, сэр.
Troy У тебя крыша над головой?
Cory Да, сэр.
Troy На тебе есть одежда?
Cory Да, сэр.
Troy Почему, как ты думаешь?
Cory Из-за тебя?
Troy [смеётся] Чёрт, я знаю, что из-за меня. А ты почему так думаешь?
Cory Потому что ты меня любишь?
Troy Люблю тебя? Я каждый день выхожу из дома и пашу, потому что люблю тебя? Ты — самый большой дурак, кого я видел. Мужчина должен заботиться о семье. Ты живёшь в моём доме, ешь мою еду, садишься на мою кровать, потому что ты — мой сын. Моё дело — заботиться о тебе, я перед тобой обязан, но я не обязан тебя любить! Я отдал тебе всё, что мог! Я дал тебе жизнь! Мы с мамой договорились, и любовь к твоему чёртову заду не входила в сделку! Так что не ходи по жизни, переживая, любят тебя или нет! Тебе лучше следить за тем, чтобы с тобой обращались по-честному! Понял, о чём я?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bono Некоторые строят заборы, чтобы не пускать людей, а другие — чтобы удерживать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Troy Мне нелегко признаться, что я стою на месте уже восемнадцать лет!
Rose А я стояла рядом с тобой! Я отдала восемнадцать лет своей жизни, чтобы стоять вместе с тобой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rose Я вложила в тебя все свои чувства, все свои желания, мечты. Я посадила семечко, ухаживала за ним, молилась. Я посадила себя в тебя и ждала, когда расцвету! И мне не понадобилось 18 лет, чтобы понять, что почва твёрдая и каменистая, и что этот цветок никогда не распустится!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rose Всё, что этот мальчик делает, он делает для тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rose С этого момента у этого ребёнка есть мать. А ты — мужчина без женщины.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rose Твой отец хотел, чтобы ты был всем, чем он не был, и в то же время — всем, кем он был.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Gabriel Вот так вот и бывает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rose Я позабочусь о твоём ребёнке. Потому что, как ты говоришь, она невинна. Нельзя карать ребёнка за грехи отца. Ребёнок без матери живёт нелегко.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Troy Когда он повернулся ко мне, я понял, почему дьявол никогда не забирал его — потому что он и был этим дьяволом. Я не знаю, что произошло. Я проснулся, лежал у ручья, а Блю, наша старая собака, лизнул меня в лицо. Глаза мои были так опухшие, что я думал, что ослеп. Я ничего не видел. Просто лежал и плакал. И не знал, что делать дальше. Но я понял, что настало время уйти из отцовского дома. Вдруг мир стал огромным, и прошло много времени, пока я не смог его уменьшить до такого размера, чтобы справиться с ним. Часть этого уменьшения была в том, что я дошёл до того места, где почувствовал, как он бьётся в моей крови, и понял, что нас разделяет всего несколько лет. Надеюсь, он мёртв. Надеюсь, он наконец нашёл покой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Troy [около 12:15 Трой говорит о Смерти] ... и я с ним
[Смерть]
Troy начали бороться... мы боролись
[считает на пальцах]
Troy ... прибавляю 6... три дня и три ночи
Bono [истерически смеётся]
Rose [смеётся в голос]
Troy [продолжает рассказывать, держа бутылку джина в левой руке, Боно и Роуз всё ещё смеются]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяющаяся реплика]
Gabriel Король джунглей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bono Просто движемся дальше. Ищем Новую Землю. Так старики это называли. Видишь парня, который ходит с места на место, от женщины к женщине, говорят — ищет Новую Землю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bono У тебя историй больше, чем у дьявола грешников.
Troy Чёрт возьми, я тоже его видел. Даже разговаривал с дьяволом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Troy Нужно принимать людей со всеми их недостатками.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Troy Ладно, мистер Смерть. Вот что я сделаю. Я построю забор вокруг этого двора, понял? Я построю забор вокруг того, что принадлежит мне. А ты оставайся по другую сторону. Сиди там, пока не будешь готов ко мне, тогда и иди. Приводи свою армию, косу свою, борцовские треники. Я не собираюсь снова ослаблять бдительность. Ты больше не подкрадёшься ко мне внезапно. Когда будешь готов, когда в твоём списке первым будет Трой Максон, тогда иди и стучи в главную дверь. Никто больше к этому не имеет отношения. Это между тобой и мной. Мужик к мужику! Ты оставайся по другую сторону этого забора, пока не будешь готов ко мне!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rose Всё, чего он не понимает, он называет дьяволом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Troy Ну скажи мне, кто ты знаешь, кто рвал бы себе зубы ржавыми щипцами?
Bono Это старики. Мой дед вырывал себе зубы щипцами. Тогда для цветных не было стоматологов.
Troy Так возьми чистые щипцы. Понял? Чистые щипцы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rose Иди обратно, ложись спать и встань с другой стороны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Troy [Боно] Роуз тебе расскажет. Когда я впервые встретил её, она спросила, вышел ли я из этой всей глупости. Я сказал: Детка, для меня важны только ты и бейсбол. Слышишь, Боно? И я это серьёзно. Она спросила: Что важнее? Я ответил: Без сомнений, бейсбол. Но если ты останешься со мной и состаришься, мы переживём даже этот бейсбол! Правильно, Роуз? И это правда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rose Я же тебе говорил: кастрюля под наблюдением не закипит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bono Твой папа получил повышение на мусорке. Он станет первым цветным водителем. Ему останется только сидеть там и читать газету, как белым парням.
Lyons Эй, пап, если бы ты умел читать, всё было бы нормально.
Bono Нет, нет. Ты хочешь сказать, если бы нигг### умел водить, тогда бы всё было нормально. Спорит с ними про вождение, а даже прав нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Трой [строят забор во дворе] От кого она хочет оградиться? У неё нет ничего, что кому-то нужно.
Боно Кто-то строит заборы, чтобы не пускать людей. Другие — чтобы держать нас внутри. Роуз хочет, чтобы все были вместе. Она любит тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bono Не знаю насчёт той индейской части, но она точно большая и здоровая. Женщина в таких больших чулках ходит.
[Трой смеётся]
Bono У неё эти безумно большие ноги и бёдра, широкие, как Миссисипи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Troy Ноги — это ничего. Ты просто отталкиваешь их в сторону.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lyons Увидимся, дядя Гейб!
Gabriel Лайонс! Царь джунглей!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Troy Я вижу этого н**** только тогда, когда ему что-то нужно. Только тогда я его и вижу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Troy Ты играешь с полной нагрузкой. Не вылетай!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Troy Я больше ничего не чувствую на вкус.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Troy [Кори] Мне всё равно, что кто-то говорит. Я тут главный. Понял? Я тут главный. Я говорю — и это решает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Troy Никто не будет держать его за руку, когда он выйдет в этот мир.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bono Я не знал, останусь ли я в одном месте достаточно долго, чтобы быть для них настоящим отцом. Я думал, что тоже буду в поисках.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Troy Я трачу деньги там, где меня уважают. Иду к Белле и говорю: «Мне нужно буханка хлеба, заплачу в пятницу», а она мне даёт. Какой смысл идти куда-то ещё, когда у меня есть деньги, и я игнорирую того, кто поступил по-честному? В Библии такого нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cory Скажи маме, что я вернусь за своими вещами.
Troy Они будут по другую сторону этого забора!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bono Они выходят из дома и идут по одной дороге или по другой, и просто продолжают идти. Просто идут, пока не дойдут до чего-то другого. Ты разве никогда не слышал про тех, у кого "ходячая хандра"? Вот так это и называется, когда просто берёшь да уходишь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gabriel Лучше приготовься к утру суда
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gabriel Нам нужно попасть в рай.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Bono [работают на мусоровозе] Трой, тебе пора перестать врать.
Troy Я не вру. Этот чёрный нес арбуз размером с... Вот он говорит: «Какой арбуз, мистер Рэнд?» Я чуть не упал... «Какой арбуз, мистер Рэнд?» А он сидит там, больше жизни.
Bono Что мистер Рэнд сказал?
Troy Он ничего не сказал. Он решил, что этот чёрный слишком туп, чтобы понять, что он с арбузом, и ничего с него не возьмёшь. Пытается спрятать этот огроменный арбуз под пальто. Боится, что белый увидит, как он его несёт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Критики уже окрестили этот хоррор лучшим фильмом 2025 года: пропали 17 подростков — финал очень жуткий
6 августа стартует 2 сезон «Уэнсдей»: мы подготовили график выхода всех эпизодов
Близки к «Первому отделу»: Васильев и другие классные актеры стали украшением этих 10 сериалов
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
Насколько правдив фильм «Гладиатор»: киношный драматизм веселит историков — не все было так плохо
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше