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Fences Ограды 2016 / США
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Награды и номинации фильма Ограды

Вся информация о фильме
Премия Гильдии киноактеров США 2017 Премия Гильдии киноактеров США 2017
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
Оскар 2017 Оскар 2017
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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