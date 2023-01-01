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Награды и номинации фильма Ограды
Fences
Ограды
2016 / США
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7.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Премия Гильдии киноактеров США 2017
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
Оскар 2017
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA 2017
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
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