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Знахарь
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Znachor Знахарь 1937 / Польша
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Знахарь»

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Ольга Лаврова 21 декабря 2021, 10:25
Ожидала большего. Зачем-то сравнивают многие с польским фильмом, даже рядом не стоял, совершенно другой фильм, гораздо хуже польского Знахаря.Марина вечно с недовольным лицом. Страхов мне всегда нравился как актер, играет здорово,но фильм сам сюжет ужас просто, как можно было снять такую чушь. Мне напоминает этот фильм, как обычная мыльная опера, снятая наспех.
21 декабря 2021, 10:25 Ответить
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