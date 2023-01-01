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Под кардинальской мантией
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Under the Red Robe

Под кардинальской мантией, 1937

1937 / Великобритания / США
5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1937
Премьера в мире 25 мая 1937
Возраст 18+
Режиссер
Виктор Шёстрём
Виктор Шёстрём
В ролях
Конрад Фейдт
Ромни Брент
Софи Стюарт
Уиндэм Голди
Лоуренс Грант
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
5.9
Оцените 11 голосов
5.9 IMDb
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Постер фильма Под кардинальской мантией 2 постера
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