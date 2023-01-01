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Под кардинальской мантией
Under the Red Robe
Под кардинальской мантией, 1937
1937 / Великобритания / США
5.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Жанр:
приключения
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5.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
1937
Премьера в мире
25 мая 1937
Возраст
18+
Режиссер
Виктор Шёстрём
В ролях
Конрад Фейдт
Ромни Брент
Софи Стюарт
Уиндэм Голди
Лоуренс Грант
Все актеры и съемочная группа
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(1937)
Рейтинг фильма
5.9
Оцените
11
голосов
5.9
IMDb
Написать отзыв
2 постера
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