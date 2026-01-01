Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Усама
Награды и номинации фильма Усама
Награды и номинации фильма Усама 2003
Каннский кинофестиваль 2003
Каннская юниорская премия
Победитель
Премия AFCAE
Победитель
Золотая камера – особое упоминание
Победитель
Золотая камера
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
