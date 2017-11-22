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Усама
Отзывы о фильме «Усама»
Osama
Усама
2003 / Нидерланды / Ирландия / Япония / Афганистан / Иран
7.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Николай Таранцов
22 ноября 2017, 20:13
И превратилась девочка в мальчика
Фильм Сиддика Бармака «Усама». Фильм об Афганистане, в свете совсем ещё недавних событий, а также о религиозных догмах и нелёгкой доле восточной женщины. По улицам Кабула движется женская демонстрация, они добиваются всего-то только права на работу, дабы не умереть с голоду. Случайно демонстрацию снимает западный журналист, точнее он снимает мальчика Эспанди, Ариф Герати, который обкуривает прохожих на счастье, не бесплатно. А потом демонстрацию разгоняют водомётами, хорошо, что не расстреливают. Восток дело тонкое, снимал оператор экзотику, и вляпался по уши, талибы шутить не любят. Молодая женщина, вдова, Зубейда Сахар, работающая в госпитале, в какой-то момент тоже остаётся без работы. А на её иждивении малолетняя дочь, Марина Голбахар, и престарелая мать. Поиски средств, к существованию усложнены тем, что восточные законы предписывают не появляться женщине на людях без сопровождения мужчины, а мужчины погибли на войне. А закон есть закон, продуманный, непродуманный, наказание за ослушание неизбежно, естественно, если попадёшься. Воспользовавшись этой призрачной лазейкой меньшую из женщин, стригут под мальчика, и одевают мальчиком, и называют Усамой. И двенадцатилетняя девочка идёт на работу в лавку. И всё вроде бы налаживается да вместе с другими мальчиками, Усаму силой забирают в Медресе, религиозно-военизированную школу. Возможно, мы не всё поймём, не всё прочувствуем, в этой истории. Чужая культура, религия, традиции. Такой он их мир. Закоулок цивилизации. А развитие оной штука грязная и кровавая, и до идеала пока не приблизилась ни в одной точке земного шара. Человек же по своей сути алчный, продажный и глупый, не от этого ли все мировые беды, если посмотреть в общем плане. Так вот отталкиваясь от общего постараемся разобраться в деталях, именно этой истории. Дьявол, как мы знаем, кроется в деталях. Современный мир изрядно пропитан и напуган мусульманским, даже простые слова как то фетва, джихад вызывают подсознательный страх. Однако самое страшное в мусульманстве не джихад, а вероотступничество, это может быть любое нарушение религиозных догматов, поскольку карается смертью, то, что у нас дико у них норма. Принять ислам легко, отказаться от ислама невозможно. У них это просто расстрелять, забить камнями, просто и привычно. Не уж-то в наше-то время и средневековые законы? Закон, как я уже говорил, есть закон, и непринятие его не освободит от ответственности. Добавь к этому ужас военного положения. Не забывай при этом, что ты, только кино смотришь, представь себе каково наяву, тем более беззащитной женщине. Но если смотреть глубже всё та же жизненная неопределённость простых людей. Люди живут, без уверенности в завтрашнем дне, конечно, они на что-то, на лучшее, надеются, стараясь не замечать кошмар повседневного. Жизнь идёт. Товаров повседневного спроса нет, работы нет, денег нет, ничего нет. Но природа берёт своё. Люди женятся, тайно, умирают, хоронят тайно. И вроде бы в этом нет состава преступления, да как посмотреть.
Нельзя сказать, что в фильме дано что-то слишком уж оригинальное и новое. Что-то мы читали в газетах, что-то видели по телевизору, что-то слышали, в большей части картинка мира уже была сложена. Почему же эта история так больно задевает, до живого. Может потому, что главная героиня ребёнок, волею обстоятельств вынужденная быть взрослой, думать как взрослая, брать на себя ответственность. Не в этом ли дисгармония, не взрослый отвечает за ребёнка, а ребёнок, и за себя и за взрослого. Наш мир велик и в нём не так всё просто, как бы того хотелось. В нём мало добра, мало справедливости, мало любви. Так было всегда, и скорей всего так будет до скончания веков. Оператора, тот, который вначале фильма случайно снял женскую демонстрацию, расстреляют, заодно забьют до смерти камнями женщину, по доносу-клевете, разоблачённую Усаму помилуют, её предписывалось казнить, отдав в жёны старику мулле. Жизнь продолжится новым кругом ада. В это время, как продолжалась война. Талибы рвались к власти, нефтяные компании рвались к власти, на кону крутились большие деньги, велись грязные политические игры, и со всех сторон лилась кровь. Жизнь продолжалась.
22 ноября 2017, 20:13
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Фильм Сиддика Бармака «Усама». Фильм об Афганистане, в свете совсем ещё недавних событий, а также о религиозных догмах и нелёгкой доле восточной женщины. По улицам Кабула движется женская демонстрация, они добиваются всего-то только права на работу, дабы не умереть с голоду. Случайно демонстрацию снимает западный журналист, точнее он снимает мальчика Эспанди, Ариф Герати, который обкуривает прохожих на счастье, не бесплатно. А потом демонстрацию разгоняют водомётами, хорошо, что не расстреливают. Восток дело тонкое, снимал оператор экзотику, и вляпался по уши, талибы шутить не любят. Молодая женщина, вдова, Зубейда Сахар, работающая в госпитале, в какой-то момент тоже остаётся без работы. А на её иждивении малолетняя дочь, Марина Голбахар, и престарелая мать. Поиски средств, к существованию усложнены тем, что восточные законы предписывают не появляться женщине на людях без сопровождения мужчины, а мужчины погибли на войне. А закон есть закон, продуманный, непродуманный, наказание за ослушание неизбежно, естественно, если попадёшься. Воспользовавшись этой призрачной лазейкой меньшую из женщин, стригут под мальчика, и одевают мальчиком, и называют Усамой. И двенадцатилетняя девочка идёт на работу в лавку. И всё вроде бы налаживается да вместе с другими мальчиками, Усаму силой забирают в Медресе, религиозно-военизированную школу. Возможно, мы не всё поймём, не всё прочувствуем, в этой истории. Чужая культура, религия, традиции. Такой он их мир. Закоулок цивилизации. А развитие оной штука грязная и кровавая, и до идеала пока не приблизилась ни в одной точке земного шара. Человек же по своей сути алчный, продажный и глупый, не от этого ли все мировые беды, если посмотреть в общем плане. Так вот отталкиваясь от общего постараемся разобраться в деталях, именно этой истории. Дьявол, как мы знаем, кроется в деталях. Современный мир изрядно пропитан и напуган мусульманским, даже простые слова как то фетва, джихад вызывают подсознательный страх. Однако самое страшное в мусульманстве не джихад, а вероотступничество, это может быть любое нарушение религиозных догматов, поскольку карается смертью, то, что у нас дико у них норма. Принять ислам легко, отказаться от ислама невозможно. У них это просто расстрелять, забить камнями, просто и привычно. Не уж-то в наше-то время и средневековые законы? Закон, как я уже говорил, есть закон, и непринятие его не освободит от ответственности. Добавь к этому ужас военного положения. Не забывай при этом, что ты, только кино смотришь, представь себе каково наяву, тем более беззащитной женщине. Но если смотреть глубже всё та же жизненная неопределённость простых людей. Люди живут, без уверенности в завтрашнем дне, конечно, они на что-то, на лучшее, надеются, стараясь не замечать кошмар повседневного. Жизнь идёт. Товаров повседневного спроса нет, работы нет, денег нет, ничего нет. Но природа берёт своё. Люди женятся, тайно, умирают, хоронят тайно. И вроде бы в этом нет состава преступления, да как посмотреть.
Нельзя сказать, что в фильме дано что-то слишком уж оригинальное и новое. Что-то мы читали в газетах, что-то видели по телевизору, что-то слышали, в большей части картинка мира уже была сложена. Почему же эта история так больно задевает, до живого. Может потому, что главная героиня ребёнок, волею обстоятельств вынужденная быть взрослой, думать как взрослая, брать на себя ответственность. Не в этом ли дисгармония, не взрослый отвечает за ребёнка, а ребёнок, и за себя и за взрослого. Наш мир велик и в нём не так всё просто, как бы того хотелось. В нём мало добра, мало справедливости, мало любви. Так было всегда, и скорей всего так будет до скончания веков. Оператора, тот, который вначале фильма случайно снял женскую демонстрацию, расстреляют, заодно забьют до смерти камнями женщину, по доносу-клевете, разоблачённую Усаму помилуют, её предписывалось казнить, отдав в жёны старику мулле. Жизнь продолжится новым кругом ада. В это время, как продолжалась война. Талибы рвались к власти, нефтяные компании рвались к власти, на кону крутились большие деньги, велись грязные политические игры, и со всех сторон лилась кровь. Жизнь продолжалась.
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