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TheatreHD: Лючия ди Ламмермур
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Lucia di Lammermoor

TheatreHD: Лючия ди Ламмермур, 2022

2022 / США
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О фильме

На протяжении последних сезонов сопрано Надин Сьерра не раз покоряла публику своим виртуозным вокалом и незаурядным артистизмом. Среди исполненных ею партий — Джильда («Риголетто»), Сюзанна («Свадьба Фигаро») и Илия («Идоменей»). Теперь она поёт одну из наиболее сложных и легендарных партий оперного репертуара — трагическую героиню Лючию ди Ламмермур в захватывающей новой постановке австралийского режиссёра театра и кино Саймона Стоуна под управлением дирижёра Риккардо Фриццы. Вокальный фейерверк дополняет виртуозный тенор Хавьер Камарена в партии Эдгара, возлюбленного Лючии, баритон Артур Ручиньский поёт её неумолимого брата Генри, а бас Мэтью Роуз исполнит партию Раймонда, наставника Лючии.

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Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 21 мая 2022
Возраст 12+
Режиссер
Саймон Стоун
В ролях
Артур Ручиньский
Хавьер Камарена
Надин Сьерра
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Лючия ди Ламмермур 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 7 Атриум
19:30
Полное расписание и билеты
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«TheatreHD: Лючия ди Ламмермур» в кинотеатрах

вт 2
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