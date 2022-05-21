TheatreHD: Лючия ди Ламмермур, 2022

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На протяжении последних сезонов сопрано Надин Сьерра не раз покоряла публику своим виртуозным вокалом и незаурядным артистизмом. Среди исполненных ею партий — Джильда («Риголетто»), Сюзанна («Свадьба Фигаро») и Илия («Идоменей»). Теперь она поёт одну из наиболее сложных и легендарных партий оперного репертуара — трагическую героиню Лючию ди Ламмермур в захватывающей новой постановке австралийского режиссёра театра и кино Саймона Стоуна под управлением дирижёра Риккардо Фриццы. Вокальный фейерверк дополняет виртуозный тенор Хавьер Камарена в партии Эдгара, возлюбленного Лючии, баритон Артур Ручиньский поёт её неумолимого брата Генри, а бас Мэтью Роуз исполнит партию Раймонда, наставника Лючии.
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