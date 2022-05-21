Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма TheatreHD: Лючия ди Ламмермур
6.6
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Лючия ди Ламмермур
6.6

TheatreHD: Лючия ди Ламмермур

, 2022
Lucia di Lammermoor
США / опера / 18+
Постер фильма TheatreHD: Лючия ди Ламмермур
6.6

О фильме

На протяжении последних сезонов сопрано Надин Сьерра не раз покоряла публику своим виртуозным вокалом и незаурядным артистизмом. Среди исполненных ею партий — Джильда («Риголетто»), Сюзанна («Свадьба Фигаро») и Илия («Идоменей»). Теперь она поёт одну из наиболее сложных и легендарных партий оперного репертуара — трагическую героиню Лючию ди Ламмермур в захватывающей новой постановке австралийского режиссёра театра и кино Саймона Стоуна под управлением дирижёра Риккардо Фриццы. Вокальный фейерверк дополняет виртуозный тенор Хавьер Камарена в партии Эдгара, возлюбленного Лючии, баритон Артур Ручиньский поёт её неумолимого брата Генри, а бас Мэтью Роуз исполнит партию Раймонда, наставника Лючии.

В ролях

Артур Ручиньский
Enrico
Хавьер Камарена
Edgardo
Надин Сьерра
Lucia
Кристиан ван Хорн
Raimondo
Christopher Spurrier
Mugger
Режиссер Саймон Стоун
Сценарист Сальваторе Каммарано, Вальтер Скотт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 21 мая 2022
Дата выхода
21 мая 2022 Германия
6 августа 2025 Латвия U
21 мая 2022 Эстония L
Другие названия
Donizetti: Lucia di Lammermoor

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 23 июля 2024

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
С 1 сентября во всех школах России отменены школьные звонки: решение Минпросвещения – как раньше уже не будет
Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз
Больше не выбрасываю кофейную гущу: сушу и прячу по банкам – жаль, не знала о таком раньше
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
Просили продолжения — получите 20 новых серий самого необычного детектива НТВ: второй сезон «ПИН-кода» готовится удивлять
За окном август, а в душе — уже сентябрь: 3 идеальных сериала, чтобы встретить осень (8,6 на IMDb — у двух из них)
5 лучших детективов из России с рейтингом 7,9+: «Первый отдел» и «Невский» не ждите, зато будет много новинок
«Лучший российский телесериал» повторил сюжет дорамы – и переплюнул оригинал: получилось «вкусное и умное кино» с оценкой 8.3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше