Сникерхеды, 2015

Культура коллекционирования кроссовок. Хранить или забить? Сникерхеды готовы на все, чтобы прибрать к рукам самую раритетную пару кроссовок. Они будут рыться в мусорных баках в поисках пары Retro Jordan 11 или разобьют палаточный лагерь на морозе, дожидаясь новейших Nike Foamposites. Как же так вышло, что кроссовки вдруг стали коллекционировать с такой же страстью, как самые изысканные и редкие произведения искусства? Фильм «Сникерхеды» исследует культуру коллекционирования кроссовок по всему миру: от просторных берегов Калифорнии до многолюдных улиц Токио. Ее гордые представители не просто хотят лицезреть искусство. Они хотят носить его на себе.