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Сникерхеды Сникерхеды
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Sneakerheadz

Сникерхеды, 2015

2015 / США
6.4 Оцените
12 голосов
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О фильме

Культура коллекционирования кроссовок. Хранить или забить? Сникерхеды готовы на все, чтобы прибрать к рукам самую раритетную пару кроссовок. Они будут рыться в мусорных баках в поисках пары Retro Jordan 11 или разобьют палаточный лагерь на морозе, дожидаясь новейших Nike Foamposites. Как же так вышло, что кроссовки вдруг стали коллекционировать с такой же страстью, как самые изысканные и редкие произведения искусства? Фильм «Сникерхеды» исследует культуру коллекционирования кроссовок по всему миру: от просторных берегов Калифорнии до многолюдных улиц Токио. Ее гордые представители не просто хотят лицезреть искусство. Они хотят носить его на себе.

6.4 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 16 марта 2015
Возраст 12+
Режиссер
Дэвид Т. Френдли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сникерхеды 1 постер
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