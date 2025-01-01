Gail White Здесь как будто другое место.

Gail White Мне просто нужно немного посидеть.

James White Закрой глаза. Сделай глубокий вдох, выдохни весь негатив. Глубокий вдох. Выдохни всё наружу.

[оба дышат]

James White Рак ушёл. Ты победила. Где хочешь быть?

Gail White В Париже.

James White Слышишь шум улиц, машины на дороге, ветер. Расслабь разум. Мы с женой переезжаем туда. У нас двое прекрасных сыновей. Ты живёшь по соседству в уютной однушке. У тебя все твои книги.

Gail White Я хочу немного Билли.

James White Ты показываешь детям музеи по воскресеньям. Учишь их всему. Каждую пятницу ужинаем всей семьёй у меня дома. Чувствуешь запах цветов на цветочном рынке. Видишь Лувр. Видишь Родена в саду. Видишь меня счастливым. Видишь меня как отца. Видишь меня добрым и любящим. Видишь, как я улыбаюсь, видя тебя счастливой. Дети любят бабушку. Ты видишь, как они растут, рассказываешь им мои секреты, когда они станут старше. Ты встречаешь мужчину, которого любишь. Он француз.

James White Знаток. Он настоящий эксперт. Чудесный человек, который идеально вписывается в нашу семью. Он любит тебя. Вдохновляет тебя. Ценит тебя. Держит твою руку во всём. Он авантюрист. Он тебя любит. Ты окружена теми, кого любишь и кто любит тебя. Ты в безопасности. Ты отвечаешь за всю эту красоту. Спасибо. Спасибо, что дала мне эту жизнь и помогла создать это для себя.

[пауза]

James White Хочешь попробовать встать?