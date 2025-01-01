Gail WhiteБольшинство детей имели всего 8 карандашей. А у меня было 96... И дело в том, что мы чувствуем хорошие вещи здесь, наверху, а плохие — там, в самом низу... и нам нужно помнить... что всё это пространство между ними. Мы должны пытаться жить и там... Понимаешь?
James WhiteЯ не буду пить. И не буду курить. Я буду писать, медитировать, правильно питаться, плавать, заниматься спортом и писать обо всех этих чувствах, что бурлят во мне. Когда вернусь — найду жильё и работу, но мне нужно уехать. И когда я вернусь, я буду готов к жизни.
James WhiteТы показываешь детям музеи по воскресеньям. Учишь их всему. Каждую пятницу ужинаем всей семьёй у меня дома. Чувствуешь запах цветов на цветочном рынке. Видишь Лувр. Видишь Родена в саду. Видишь меня счастливым. Видишь меня как отца. Видишь меня добрым и любящим. Видишь, как я улыбаюсь, видя тебя счастливой. Дети любят бабушку. Ты видишь, как они растут, рассказываешь им мои секреты, когда они станут старше. Ты встречаешь мужчину, которого любишь. Он француз.
James WhiteЗнаток. Он настоящий эксперт. Чудесный человек, который идеально вписывается в нашу семью. Он любит тебя. Вдохновляет тебя. Ценит тебя. Держит твою руку во всём. Он авантюрист. Он тебя любит. Ты окружена теми, кого любишь и кто любит тебя. Ты в безопасности. Ты отвечаешь за всю эту красоту. Спасибо. Спасибо, что дала мне эту жизнь и помогла создать это для себя.