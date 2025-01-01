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Киноафиша Фильмы Джеймс Уайт Цитаты из фильма Джеймс Уайт

Цитаты из фильма Джеймс Уайт

Gail White Джеймс?
[пауза]
Gail White Помнишь, когда ты был ребёнком, у тебя был... набор из 96 карандашей, и ты везде с ним ходил? Просто рисовал... всё время?
James White А, смутно, да.
Gail White Большинство детей имели всего 8 карандашей. А у меня было 96... И дело в том, что мы чувствуем хорошие вещи здесь, наверху, а плохие — там, в самом низу... и нам нужно помнить... что всё это пространство между ними. Мы должны пытаться жить и там... Понимаешь?
James White Да.
[пауза]
Gail White Мы никогда не говорим о твоём отце.
James White Нет. Мы не говорили.
Gail White Ну... без него меня бы не было с тобой.
James White Да.
Gail White Тебе надо больше спать.
James White Нет, всё нормально. Я просто немного приляжу на пять минут, потом пойду домой и приму душ.
Gail White Пожалуйста, сделай так.
James White [смеётся] Ладно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James White Я не буду пить. И не буду курить. Я буду писать, медитировать, правильно питаться, плавать, заниматься спортом и писать обо всех этих чувствах, что бурлят во мне. Когда вернусь — найду жильё и работу, но мне нужно уехать. И когда я вернусь, я буду готов к жизни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяющаяся реплика]
James White Что мне теперь делать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James White Твои пересадки стволовых клеток и стероиды. Кто за тебя боролся? Я твой сын, и это моя обязанность. И я рад быть здесь, потому что люблю тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James White Мам, да ну, серьёзно.
Gail White 2013 год, и президент... *Обама*.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Police Officer Ты знаешь, какой сейчас год?
Gail White 2000-й.
Police Officer Ладно, а знаешь, кто президент?
Gail White Джордж *х#йло* Буш.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gail White Здесь как будто другое место.
James White Да.
Gail White Приятно.
James White Да.
Gail White Мне просто нужно немного посидеть.
James White Закрой глаза. Сделай глубокий вдох, выдохни весь негатив. Глубокий вдох. Выдохни всё наружу.
[оба дышат]
James White Рак ушёл. Ты победила. Где хочешь быть?
Gail White В Париже.
James White Слышишь шум улиц, машины на дороге, ветер. Расслабь разум. Мы с женой переезжаем туда. У нас двое прекрасных сыновей. Ты живёшь по соседству в уютной однушке. У тебя все твои книги.
Gail White Я хочу немного Билли.
James White Ты показываешь детям музеи по воскресеньям. Учишь их всему. Каждую пятницу ужинаем всей семьёй у меня дома. Чувствуешь запах цветов на цветочном рынке. Видишь Лувр. Видишь Родена в саду. Видишь меня счастливым. Видишь меня как отца. Видишь меня добрым и любящим. Видишь, как я улыбаюсь, видя тебя счастливой. Дети любят бабушку. Ты видишь, как они растут, рассказываешь им мои секреты, когда они станут старше. Ты встречаешь мужчину, которого любишь. Он француз.
Gail White Знаток.
James White Что?
Gail White Знаток.
James White Знаток. Он настоящий эксперт. Чудесный человек, который идеально вписывается в нашу семью. Он любит тебя. Вдохновляет тебя. Ценит тебя. Держит твою руку во всём. Он авантюрист. Он тебя любит. Ты окружена теми, кого любишь и кто любит тебя. Ты в безопасности. Ты отвечаешь за всю эту красоту. Спасибо. Спасибо, что дала мне эту жизнь и помогла создать это для себя.
[пауза]
James White Хочешь попробовать встать?
Gail White Нет. Я просто хочу остаться здесь.
James White Ладно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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