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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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О персоне
Фильмография
Мирослав Барнышев
Miro
Киноафиша
Персоны
Мирослав Барнышев
Мирослав Барнышев
Miro
Дата рождения
25 декабря 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Пловдив, Болгария
Рост
183 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
6.0
Скуби-Ду! и проклятье демона скорости
(2016)
5.8
Взвести курки
(2025)
Фильмография Мирослав Барнышев
5.8
Взвести курки
Guns Up
боевик, комедия
2025, США
Смотреть трейлер
6
Скуби-Ду! и проклятье демона скорости
Scooby-Doo! And WWE: Curse of the Speed Demon
анимация, комедия
2016, США
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