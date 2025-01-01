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Киноафиша Фильмы One More Time with Feeling Цитаты из фильма One More Time with Feeling

Цитаты из фильма One More Time with Feeling

Nick Cave Всё развалилось на части. И я отчаянно пытаюсь найти способ придать этому какой-то смысл в повествовании, если мы говорим о написании песен, или хотя бы какой-то смысл, где... я могу сделать то, что постоянно говорится в книгах или что мне постоянно повторяют, где я могу свести этот хаос, что со мной случился, к чему-то более... ну, чтобы я мог это упростить, дистиллировать до банальной мысли, которую можно аккуратно поместить на открытку, которая для меня что-то значит, типа «Он живёт в моём сердце» или что-то в этом духе. Люди говорят мне это постоянно: «Он живёт в твоём сердце», а я такой: «Да, да, знаю», но нет. Он в моём сердце, но он вовсе не живёт. И нет... Я хочу уметь сесть здесь и... как-то это завершить, но для меня это просто не... эм... эм...
[не может подобрать слова]
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Nick Cave [Закадровый голос] Большинство из нас не хотят меняться. Мы хотим лишь кое-каких изменений в исходной модели. Мы остаёмся собой, но надеемся стать лучшими версиями себя. Но что происходит, когда случается событие настолько катастрофическое, что ты меняешься с одного дня на другой? Ты меняешься из знакомого человека в незнакомого, так что, глядя в зеркало, ты узнаёшь того, кем был, но человек под кожей — уже другой. И когда выходишь на улицу, мир тот же, но теперь ты другой человек, и приходится заново выстраивать своё место в этом мире. Например, когда заходишь в магазин за сигаретами, потому что новая версия тебя курит, а хозяин магазина спрашивает: «Как дела?» — и ты не знаешь, что ответить. Или встречаешь друга на улице, который говорит что-то доброе, и вдруг ты плачешь в его объятиях долгое время, а потом понимаешь, что этот человек вовсе не друг, а кто-то другой, кого ты на самом деле плохо знаешь. Или заходишь в булочную купить хлеб, стоишь в очереди, кто-то хватает тебя за руку и говорит что-то добрыми глазами, но ты не можешь понять, что сказано, потому что новый ты плохо слышишь. И ты говоришь: «Что?» слишком громко и сердито, а он говорит: «Мы все с тобой, чувак», и ты оглядываешься — и вся булочная смотрит на тебя добрыми глазами. И ты думаешь, что люди действительно хорошие. Но когда же ты стал объектом жалости?
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Nick Cave Всё, что я сейчас говорю, для меня как-то звучит очень б###ьски. Может, это что-то значит, но в итоге произошло нечто... и вокруг этого события словно кольцо, или оно обнесено забором... и всё остальное вокруг в порядке, но само это короткое мгновение — от него никогда не отойти далеко. Знаешь, когда я пересматривал фильм, я где-то болтал о том, что время — это резина, и, по-моему, я имел в виду, что мы привязаны к этому событию, и когда мы отдаляемся, мы как на резинке, и жизнь продолжается и продолжается, но в итоге всё равно возвращается к этому моменту. И это... наверное, какая-то травма.
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Nick Cave [Закадровый голос] Женщины гораздо многограннее мужчин. Мужчины по сути двухмерные, а женщины — как чёртова 3D. Моя жена — просто потрясающе трёхмерна. Каждый раз, когда я пытаюсь её понять и сфокусироваться на ней, она меняется, превращается в кого-то другого или, что хуже, выходит из кадра совсем, и я остаюсь с призрачным образом, отпечатавшимся на моей сетчатке, словно я смотрел в прожектор и закрыл глаза. В конце концов она возвращается в кадр, я снова пытаюсь её сфокусировать, но она уже другая, потому что была там, общалась с мёртвыми.
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