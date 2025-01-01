[Закадровый голос]

Большинство из нас не хотят меняться. Мы хотим лишь кое-каких изменений в исходной модели. Мы остаёмся собой, но надеемся стать лучшими версиями себя. Но что происходит, когда случается событие настолько катастрофическое, что ты меняешься с одного дня на другой? Ты меняешься из знакомого человека в незнакомого, так что, глядя в зеркало, ты узнаёшь того, кем был, но человек под кожей — уже другой. И когда выходишь на улицу, мир тот же, но теперь ты другой человек, и приходится заново выстраивать своё место в этом мире. Например, когда заходишь в магазин за сигаретами, потому что новая версия тебя курит, а хозяин магазина спрашивает: «Как дела?» — и ты не знаешь, что ответить. Или встречаешь друга на улице, который говорит что-то доброе, и вдруг ты плачешь в его объятиях долгое время, а потом понимаешь, что этот человек вовсе не друг, а кто-то другой, кого ты на самом деле плохо знаешь. Или заходишь в булочную купить хлеб, стоишь в очереди, кто-то хватает тебя за руку и говорит что-то добрыми глазами, но ты не можешь понять, что сказано, потому что новый ты плохо слышишь. И ты говоришь: «Что?» слишком громко и сердито, а он говорит: «Мы все с тобой, чувак», и ты оглядываешься — и вся булочная смотрит на тебя добрыми глазами. И ты думаешь, что люди действительно хорошие. Но когда же ты стал объектом жалости?