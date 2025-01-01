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Цитаты
Deanna
Я не жалею, что осталась дома и была твоей мамой, но жалею, что не получила диплом.
🧡
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🥺
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