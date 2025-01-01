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Залив счастья

Zaliv schastya 18+
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О фильме

Биографический приключенческий фильм о жизни и деятельности адмирала Г. И. Невельского — ученого, исследователя, первопроходца Дальнего Востока. Получив приказ доставить провиант из Кронштадта в Петропавловск, он в 1849 году обогнул земной шар на парусном судне «Байкал» и по собственной инициативе исследовал Южное побережье Охотского моря, остров Сахалин и побережье Амура. Невельский был первым, кто установил, что Сахалин — это остров. Деятельность выдающегося путешественника способствовала укреплению могущества России на дальневосточных рубежах.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 1987
Производство Свердловская киностудия
Другие названия
Zaliv schastya, Залив счастья
Режиссер
Владимир Лаптев
В ролях
Сергей Сазонтьев
Ирина Мазуркевич
Ирина Мазуркевич
Александр Романцов
Эрнст Романов
Эрнст Романов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.2
Оцените 10 голосов
4.3 IMDb
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