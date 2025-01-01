Биографический приключенческий фильм о жизни и деятельности адмирала Г. И. Невельского — ученого, исследователя, первопроходца Дальнего Востока. Получив приказ доставить провиант из Кронштадта в Петропавловск, он в 1849 году обогнул земной шар на парусном судне «Байкал» и по собственной инициативе исследовал Южное побережье Охотского моря, остров Сахалин и побережье Амура. Невельский был первым, кто установил, что Сахалин — это остров. Деятельность выдающегося путешественника способствовала укреплению могущества России на дальневосточных рубежах.