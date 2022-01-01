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Воробьи Воробьи
Киноафиша Фильмы Воробьи Воробьи, 2015: актеры и роли
Sparrows / Þrestir Воробьи 2015 / Исландия / Дания / Хорватия
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Воробьи, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рунар Рунарссон
В ролях
Раде Шербеджия Раде Шербеджия Rade Serbedzija Ингвар Эггерт Сигюрдссон Ингвар Эггерт Сигюрдссон Ingvar Eggert Sigurðsson Атли Оскар Фьяларссон Магнус Дэнкс Палми Гестссон
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