Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Уездная драма Уездная драма
Киноафиша Фильмы Уездная драма

Уездная драма, 2014

2014 / Беларусь
3.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Писатель Борис фон Дидериц и его молодая жена, очаровательная Лиза, приезжают в гости к графу Грохольскому. Несмотря на то что Лиза необыкновенно хороша собой, умна и обаятельна, ее супруг обращается с ней холодно и безучастно. Зато чары молодой женщины безотказно действуют на Грохольского, его сына Григория и надворного советника Данилу Охлопкова. Елизавета купается в мужском внимании и умело манипулирует воздыхателями, заставляя ревновать ее друг к другу. Когда атмосфера в графском доме накаляется до предела, девушка неожиданно бесследно исчезает…

  • Изначально фильм должен был носить название «Цугцванг» (в переводе с немецкого – «Принуждение к ходу») – по названию положения в шахматах и шашках. 
  • Съемки фильма проходили в Республике Беларусь. Среди основных съемочных локаций – деревня Вольно, населенный пункт Снов, Бобруйск, а также павильоны «Беларусьфильма». 
  • Режиссер картины Олег Базилов назвал свое детище «постмодернистской историей», в основу которой легли сразу 17 рассказов Антона Павловича Чехова. 
  • Специально для съемок в районе Бобруйской крепости создатели фильма поставили несколько стен из папье-маше с изображениями старинных кварталов.

В имение князя Грохольского приезжает известный беллетрист Борис фон Дидериц с супругой Лизой. Молодая женщина разительно отличается от местных обитательниц красотой, природным изяществом и своей неотразимой женской силой, безотказно действующей на мужчин. Она сводит с ума и хозяина имения, и его молодого, непутевого сына Григория, и друга семьи -уездного исправника, надворного советника Данилу Охлопкова. При полном безразличии своего супруга Лиза каждому из мужчин дарит авансы, каждого манит к себе, но не делает до конца счастливым. Связанные семейными и дружескими узами любовники Лизы начинают мучительно ревновать друг к другу. Не приходит избавления от страданий и тогда, когда Лиза однажды бесследно исчезает…

3.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2014
Возраст 16+
Режиссер
Олег Базилов
В ролях
Сергей Шакуров
Сергей Шакуров
Павел Делонг
Павел Делонг
Анна Попова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Уездная драма 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Уездная драма смотреть онлайн

Уездная драма
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Приложение киноафиши