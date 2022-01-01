Уездная драма, 2014

В имение князя Грохольского приезжает известный беллетрист Борис фон Дидериц с супругой Лизой. Молодая женщина разительно отличается от местных обитательниц красотой, природным изяществом и своей неотразимой женской силой, безотказно действующей на мужчин. Она сводит с ума и хозяина имения, и его молодого, непутевого сына Григория, и друга семьи -уездного исправника, надворного советника Данилу Охлопкова. При полном безразличии своего супруга Лиза каждому из мужчин дарит авансы, каждого манит к себе, но не делает до конца счастливым. Связанные семейными и дружескими узами любовники Лизы начинают мучительно ревновать друг к другу. Не приходит избавления от страданий и тогда, когда Лиза однажды бесследно исчезает…