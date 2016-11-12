Рано или поздно любой витязь оказывается на распутье. Рано или поздно его непутевой головушке приходится определяться с выбором дальнейшего направления, ибо, как известно, «направо пойдешь – коня потеряешь, налево – себя не отыщешь, а при движении прямо вам гарантируется и то, и другое одновременно». Впрочем, чтобы столкнуться с такой развилкой, быть витязем вовсе не обязательно. Например, некто Иван (Иван Янковский), всего лишь уполномоченный крупной строительной…
Операторская работа на высоте. Но уж слишком холодным остается весь фильм главный герой, он как будто заморожен от начала до конца, и не поймешь, что у него там внутри на самом деле творится. То ли это режиссерская задумка такая, то ли просто слишком лирический персонаж достался Ивану Янковскому.
Особенно хочется отметить великолепную работу актрисы Розы Хайруллиной — ее в фильме мало, но забыть ее невозможно. А так же Павла Делонга в роли харизматичного циника Александра — родного брата главного героя Ивана.
В общем, впечатление от фильма осталось более чем приятное. «Источник» кино для тех, кому надоело смотреть истории про убийства, апокалипсис и нашествие злобных монстров.
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