Наша рецензия

Рано или поздно любой витязь оказывается на распутье. Рано или поздно его непутевой головушке приходится определяться с выбором дальнейшего направления, ибо, как известно, «направо пойдешь – коня потеряешь, налево – себя не отыщешь, а при движении прямо вам гарантируется и то, и другое одновременно». Впрочем, чтобы столкнуться с такой развилкой, быть витязем вовсе не обязательно. Например, некто Иван (Иван Янковский), всего лишь уполномоченный крупной строительной…