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Источник 2016 / Россия
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Отзывы о фильме «Источник»

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Рано или поздно любой витязь оказывается на распутье. Рано или поздно его непутевой головушке приходится определяться с выбором дальнейшего направления, ибо, как известно, «направо пойдешь – коня потеряешь, налево – себя не отыщешь, а при движении прямо вам  гарантируется и то, и другое одновременно». Впрочем, чтобы столкнуться с такой развилкой, быть витязем вовсе не обязательно. Например, некто Иван (Иван Янковский), всего лишь уполномоченный крупной строительной…

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martul 12 ноября 2016, 02:18
Была на премьере «Источника». Отличное кино — доброе, светлое, без пошлости и насилия, без навязывания ложных ценностей и ненужной рекламы непонятно чего. Да, отчасти похоже на сказку, да, немного наивно. Захватывающая история, описанная в «Источнике» развивается непредсказуемо. Но рассказана она достоверно и в довольно спокойном, что не типично для современного кино, темпе. Атмосфера места, где живут загадочные ведьмы, передана очень точно — то ли сон, то ли галлюцинации главного героя — сразу и не понять.

Операторская работа на высоте. Но уж слишком холодным остается весь фильм главный герой, он как будто заморожен от начала до конца, и не поймешь, что у него там внутри на самом деле творится. То ли это режиссерская задумка такая, то ли просто слишком лирический персонаж достался Ивану Янковскому.

Особенно хочется отметить великолепную работу актрисы Розы Хайруллиной — ее в фильме мало, но забыть ее невозможно. А так же Павла Делонга в роли харизматичного циника Александра — родного брата главного героя Ивана.

В общем, впечатление от фильма осталось более чем приятное. «Источник» кино для тех, кому надоело смотреть истории про убийства, апокалипсис и нашествие злобных монстров.
12 ноября 2016, 02:18 Ответить
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